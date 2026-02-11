Projeto “A Cara de Vitória”

Muro do Caxias ganha painel em homenagem a Geovani e Luis Carlos Marinho

Entrega simbólica do projeto aconteceu nesta terça-feira (10), no Caxias Esporte Clube, em Itararé

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 14:27

Geovani iniciou sua carreira na Desportiva Ferroviária e se tornou um grande ídolo do Vasco da Gama Crédito: Divulgação/Marcos Salles

Em atividade desde novembro de 2025, o projeto “A Cara Vitória” é uma iniciativa municipal que transforma espaços públicos em grandes telas de memórias capixabas. No Centro da Capital, por exemplo, Kleber Simpatia e Edson “Papo Furado” decoram o muro da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Dessa vez, o painel urbano é o muro do Caxias Esporte Clube, em Itararé. Lá estão eternizados os jogadores capixabas Geovani Silva, ídolo do Vasco da Gama e famoso pelo apelido “Pequeno Príncipe da Colina”, e Luis Carlos Marinho, ex-jogador do próprio Clube do Caxias, do Rio Branco e do Bangu (RJ), além de ser referência comunitária do bairro Santa Martha.

Geovani Silva e Luis Carlos Marinho, em atividade e nos dias atuais, respectivamente Crédito: Reprodução/Instagram @vascodagama | Henrique Mantovanelli | Arquivo pessoal

De acordo com a Prefeitura de Vitória, a entrega simbólica do projeto, assinado pelo artista Thiago Roel, aconteceu nesta terça-feira (10), às 12 horas, com a presença dos homenageados.

Ex-jogador do Caxias, Luis Carlos Marinho está eternizado no muro do Clube Crédito: Divulgação/Marcos Salles

