Globo de Ouro no Brasil

Bruna Marquezine e Lázaro Ramos vão comandar evento do Globo de Ouro no Copacabana Palace

Atores foram escolhidos para apresentar primeira edição brasileira de celebração oficial da premiação

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:25

Bruna Marquezine e Lázaro Ramos vão comandar evento do Globo de Ouro no Copacabana Palace Crédito: Globo/ Alexandre Araujo; Paulo Guereta/Zimel Press/Folhapress

Os atores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos serão os apresentadores da primeira edição brasileira de um evento oficial do Globo de Ouro, no Copacabana Palace, no dia 18 de março.

À frente do Golden Globes Tribute Awards Brasil, ambos vão comandar a cerimônia que homenageia talentos brasileiros do cinema e da televisão cujas obras conquistaram reconhecimento global.

A ideia da organização é "celebrar a excelência, a diversidade de narrativas e a conexão entre o Brasil e a indústria audiovisual internacional".

Coincidentemente, os dois também poderão ser vistos juntos no filme "Velhos Bandidos", ao lado de Fernanda Montenegro, em longa-metragem cuja estreia está programada para uma semana depois, dia 26 de março.

O evento de gala será exclusivo para convidados, artistas, criadores, executivos da indústria e líderes culturais e contará com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro.

