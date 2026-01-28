Bruna Marquezine e Lázaro Ramos vão comandar evento do Globo de Ouro no Copacabana Palace

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 14:25
Os atores Bruna Marquezine e Lázaro Ramos serão os apresentadores da primeira edição brasileira de um evento oficial do Globo de Ouro, no Copacabana Palace, no dia 18 de março.
À frente do Golden Globes Tribute Awards Brasil, ambos vão comandar a cerimônia que homenageia talentos brasileiros do cinema e da televisão cujas obras conquistaram reconhecimento global.
A ideia da organização é "celebrar a excelência, a diversidade de narrativas e a conexão entre o Brasil e a indústria audiovisual internacional".
Coincidentemente, os dois também poderão ser vistos juntos no filme "Velhos Bandidos", ao lado de Fernanda Montenegro, em longa-metragem cuja estreia está programada para uma semana depois, dia 26 de março.
O evento de gala será exclusivo para convidados, artistas, criadores, executivos da indústria e líderes culturais e contará com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro.
