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Gastronomia

Proteína vegetal: 5 receitas surpreendentes com tofu para o almoço

Aprenda a preparar pratos leves, nutritivos e deliciosos com esse ingrediente
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Maio de 2026 às 13:52

Enroladinho de berinjela com tofu e molho de manjericão (Imagem: AntAlexStudio | Shutterstock)
Enroladinho de berinjela com tofu e molho de manjericão Crédito: Imagem: AntAlexStudio | Shutterstock
Versátil e rico em proteína vegetal, o tofu é perfeito para incluir no almoço, especialmente se você for adepto da alimentação vegana. Quando preparado adequadamente, ele resulta em pratos leves, nutritivos e cheios de sabor. E o melhor: é prático de fazer e ideal para manter uma dieta equilibrada sem complicar a rotina na cozinha.
Abaixo, confira 5 receitas surpreendentes com tofu que valem a pena experimentar!

1. Enroladinho de berinjela com tofu e molho de manjericão

Ingredientes

Enroladinho
  • 1 berinjela grande cortada em fatias finas
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja
  • 300 g de tofu amassado
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada, azeite de oliva e sementes de romã a gosto

Molho de ervas

  • 1 xícara de chá de folhas de manjericão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de castanha-de-caju
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Enroladinho
Em uma assadeira, coloque os tomates-cereja e regue com azeite de oliva. Tempere com sal e pimenta-do-reino e leve ao forno preaquecido a 200 °C até ficarem macios e levemente dourados. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, grelhe as fatias de berinjela, em fogo médio, até ficarem macias e levemente douradas. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, misture o tofu amassado com azeite de oliva, alho, suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso. Coloque uma porção do recheio sobre cada fatia de berinjela e enrole. Reserve.
Molho de manjericão
Em um processador, bata as folhas de manjericão, o azeite de oliva, a castanha-de-caju, o alho e o sal até obter um creme verde e aromático. Espalhe o molho no fundo de um prato, acomode o enroladinho por cima e finalize com tomates assados e sementes de romã. Sirva em seguida.

2. Estrogonofe de tofu

Ingredientes

  • 400 g de tofu cortado em cubos
  • 200 g de cogumelo paris fatiado
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de ketchup
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 250 g de creme de leite vegetal
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo e cozinhe até murchar. Adicione o tofu e doure levemente. Junte o molho de tomate, o ketchup, a mostarda e o creme de leite vegetal e misture. Cozinhe até o molho ficar encorpado e desligue o fogo. Sirva em seguida.

3. Curry cremoso de tofu com leite de coco

Ingredientes

  • 400 g de tofu cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 colher de sopa de curry em pó
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e coentro picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Adicione o curry e mexa rapidamente para liberar os aromas. Junte o tomate e cozinhe até desmanchar. Acrescente o tofu e o leite de coco. Abaixe o fogo e cozinhe até o molho engrossar e envolver os cubos de tofu. Desligue o fogo e finalize com coentro. Sirva em seguida.
Espaguete integral com tofu e brócolis (Imagem: Ren Kul | Shutterstock)
Espaguete integral com tofu e brócolis Crédito: Imagem: Ren Kul | Shutterstock

4. Espaguete integral com tofu e brócolis

Ingredientes

  • 250 g de espaguete integral
  • 300 g de tofu firme cortado em cubos
  • Floretes de 1 brócolis
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o espaguete até ficar al dente . Desligue o fogo, escorra e reserve. Encha uma panela grande com água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe o brócolis por 3 minutos. Desligue o fogo, escorra e reserve.
Em uma frigideira, em fogo médio, aqueça o azeite de oliva e doure o alho. Adicione o tofu e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até dourar. Acrescente os tomates e cozinhe até começarem a desmanchar e formar um molho rústico. Junte o macarrão cozido e o brócolis à frigideira e mexa para incorporar. Sirva em seguida.

5. Tofu empanado com crosta de gergelim

Ingredientes

  • 400 g de tofu firme cortado em fatias
  • 4 colheres de sopa de gergelim
  • 3 colheres de sopa de farinha de rosca
  • 1 colher de chá de páprica defumada
  • Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o tofu e tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica defumada. Em outro recipiente, misture o gergelim com a farinha de rosca e empane as fatias de tofu. Após, em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e doure o tofu até formar uma crosta crocante dos dois lados. Sirva em seguida.

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