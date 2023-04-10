Estudante é ameaçada com faca e segurança é reforçada na Ufes

PRIMEIRA NOTA:

"A Administração Central da Ufes informa que na manhã desta segunda-feira, 10, foi verificada uma suspeita de ameaça a uma estudante, no campus de Goiabeiras. Os seguranças que atuam na Ufes e a Polícia Militar foram acionadas e imediatamente compareceram ao local. As informações disponíveis até o momento é de que se trata de um incidente isolado, não havendo relação com a Universidade ou com sua comunidade. A estudante foi protegida e encaminhada para cuidados imediatos.



O suposto agressor não foi localizado e a Diretoria de Segurança e Logística da Universidade continua apurando a situação. As atividades no campus de Goiabeiras estão mantidas."





SEGUNDA NOTA:

"Sobre o fato ocorrido na manhã desta segunda-feira, 10, no campus de Goiabeiras, em que uma estudante da Ufes foi ameaçada, a Administração Central da Ufes informa que mobilizou os seguranças que atuam na Universidade e a Polícia Militar, que imediatamente compareceram ao local. Também formalizou denúncia à Policia Civil do Espírito Santo e está contribuindo para a elucidação do caso. Todas as imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil, que é órgão responsável pela investigação.

A Administração Central da Ufes expressa sua preocupação com o ocorrido e reforça que está atenta para manter a segurança da comunidade acadêmica por meio do monitoramento dos espaços e da integração da segurança da Universidade com a Polícia Militar. Também manifesta solidariedade aos estudantes, professores diretamente afetados e familiares, e reafirma seu compromisso de mobilizar todos os esforços para que situações como esta não se repitam na Ufes ou em qualquer instituição educacional.

As atividades no campus de Goiabeiras estão mantidas."