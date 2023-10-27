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Bairro Cruzamento

Manhã de confrontos termina com três baleados e quatro presos em Vitória

De acordo com a polícia, os suspeitos estavam na "troca de plantão" do tráfico de drogas quando foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 11:53

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:53

Material apreendido em operação no bairro Cruzamento; sete suspeitos foram presos
Material apreendido em operação no bairro Cruzamento; sete suspeitos foram presos Crédito: Divulgação | PM
Três suspeitos acabaram baleados e outros quatro foram presos durante confrontos com a Polícia Militar no bairro Cruzamento, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (27). Os primeiros tiros ocorreram durante uma "troca de plantão" de traficantes.
"Dentro de um dos nossos patrulhamentos no início dessa manhã, visualizamos pessoas com armamento e que atentaram contra os militares. Essas pessoas estavam no momento de fazer distribuição de entorpecentes para o comércio ilegal em Cruzamento, e, diante da agressão, os militares fizeram o devido revide. Sete pessoas foram detidas. Elas estavam com armamento, munição e material entorpecente", resumiu a capitão Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia da PM, em entrevista à TV Gazeta.
Depois desse primeiro confronto, mais uma vez os traficantes dispararam. "Em outro ponto do bairro houve uma nova tentativa de atingir os militares, talvez numa tentativa de frustrar essa primeira ação da PM", detalhou a capitão.
Os três baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os outros quatro presos foram levados para a delegacia.
De acordo com a capitão, os suspeitos baleados seriam lideranças do tráfico de drogas na região do Cruzamento, com a ficha criminal extensa.
Na ação, ao todo, a polícia apreendeu duas pistolas, 129 munições, carregadores, drogas e seis celulares. Apesar de não terem apreendido, os policiais viram que os criminosos estavam armados até com fuzil, o que demonstra o poder de fogo dos criminosos.

Tensão na região

No início de outubro, durante a madrugada, um casal foi assassinado no bairro Cruzamento por três homens armados que invadiram a comunidade atirando. Foram muitos tiros.
Na semana passada, o bairro foi atacado de novo por criminosos que chegaram em um carro. Os suspeitos foram perseguidos pela PM até o bairro Bonfim, onde também houve confronto.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a operação que aconteceu nesta sexta-feira seria uma resposta da polícia aos ataques que a comunidade vem sofrendo de facções criminosas em guerra por território.

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