Manhã de confrontos termina com três baleados e quatro presos em Vitória

Material apreendido em operação no bairro Cruzamento; sete suspeitos foram presos Crédito: Divulgação | PM

Três suspeitos acabaram baleados e outros quatro foram presos durante confrontos com a Polícia Militar no bairro Cruzamento, em Vitória , na manhã desta sexta-feira (27). Os primeiros tiros ocorreram durante uma "troca de plantão" de traficantes.

"Dentro de um dos nossos patrulhamentos no início dessa manhã, visualizamos pessoas com armamento e que atentaram contra os militares. Essas pessoas estavam no momento de fazer distribuição de entorpecentes para o comércio ilegal em Cruzamento, e, diante da agressão, os militares fizeram o devido revide. Sete pessoas foram detidas. Elas estavam com armamento, munição e material entorpecente", resumiu a capitão Karina Bortoluzzi, comandante da 1ª Companhia da PM, em entrevista à TV Gazeta.

Depois desse primeiro confronto, mais uma vez os traficantes dispararam. "Em outro ponto do bairro houve uma nova tentativa de atingir os militares, talvez numa tentativa de frustrar essa primeira ação da PM", detalhou a capitão.

Os três baleados foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu / 192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Os outros quatro presos foram levados para a delegacia.

De acordo com a capitão, os suspeitos baleados seriam lideranças do tráfico de drogas na região do Cruzamento, com a ficha criminal extensa.

Na ação, ao todo, a polícia apreendeu duas pistolas, 129 munições, carregadores, drogas e seis celulares. Apesar de não terem apreendido, os policiais viram que os criminosos estavam armados até com fuzil, o que demonstra o poder de fogo dos criminosos.

Tensão na região

No início de outubro, durante a madrugada, um casal foi assassinado no bairro Cruzamento por três homens armados que invadiram a comunidade atirando. Foram muitos tiros.