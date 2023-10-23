Ataque, perseguição e confronto terminam com um detido em Vitória

Mais um ataque relacionado ao tráfico de drogas em Vitória foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23): suspeitos em um veículo foram até o bairro Cruzamento, efetuaram vários disparos e, na hora de ir embora, foram perseguidos e chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar em mais de um momento. Um homem foi detido.

Tudo começou com tiros na região de Cruzamento. "As guarnições estavam em patrulhamento no momento em que, na madrugada, o Ciodes informou que estavam ocorrendo vários disparos na região do Cruzamento. Seguimos para o local. Próximo à praça em Jucutuquara, percebemos um veículo Línea prata todo apagado", detalhou o tenente Will, da PM, em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta.

Depois disso começou uma perseguição pelas avenidas Vitória e Marechal Campos. No caminho, segundo a polícia, os suspeitos atiraram. Dois deles estariam armados com fuzis.

A perseguição terminou no bairro Bonfim: os criminosos subiram de carro em uma ladeira, atirando, e abandonaram o veículo na Escadaria dos Trabalhadores. A partir daí aconteceu mais um confronto. "Conseguiram subir a escadaria, efetuaram mais disparos e nós continuamos respondendo", relatou o tenente Will.

Material apreendido pela PM após perseguição em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Além do carro, que ficou com várias marcas de tiros, a polícia apreendeu uma arma, toucas ninja, munição, rádio comunicador e um carregador de arma. Também teve um homem detido, que estava em outro veículo.

"Percebemos um carro estacionado muito próximo à Escadaria dos Trabalhadores e visualizamos um indivíduo escondido praticamente embaixo do volante. Quando ele saiu do veículo, encontramos um revólver de calibre 38" Tenente Will - Policial militar