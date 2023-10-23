Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arma apreendida

Ataque, perseguição e confronto terminam com um detido em Vitória

Disparos começaram no bairro Cruzamento, durante a madrugada desta segunda-feira (23), e terminaram no Bonfim; ataque está relacionado ao tráfico de drogas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 13:12

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 13:12

Mais um ataque relacionado ao tráfico de drogas em Vitória foi registrado na madrugada desta segunda-feira (23): suspeitos em um veículo foram até o bairro Cruzamento, efetuaram vários disparos e, na hora de ir embora, foram perseguidos e chegaram a trocar tiros com a Polícia Militar em mais de um momento. Um homem foi detido. 
Tudo começou com tiros na região de Cruzamento. "As guarnições estavam em patrulhamento no momento em que, na madrugada, o Ciodes informou que estavam ocorrendo vários disparos na região do Cruzamento. Seguimos para o local. Próximo à praça em Jucutuquara, percebemos um veículo Línea prata todo apagado", detalhou o tenente Will, da PM, em entrevista ao repórter André Falcão, da TV Gazeta.
Depois disso começou uma perseguição pelas avenidas Vitória e Marechal Campos. No caminho, segundo a polícia, os suspeitos atiraram. Dois deles estariam armados com fuzis. 
A perseguição terminou no bairro Bonfim: os criminosos subiram de carro em uma ladeira, atirando, e abandonaram o veículo na Escadaria dos Trabalhadores. A partir daí aconteceu mais um confronto. "Conseguiram subir a escadaria, efetuaram mais disparos e nós continuamos respondendo", relatou o tenente Will.
Material apreendido pela PM após perseguição em Vitória
Material apreendido pela PM após perseguição em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Além do carro, que ficou com várias marcas de tiros, a polícia apreendeu uma arma, toucas ninja, munição, rádio comunicador e um carregador de arma. Também teve um homem detido, que estava em outro veículo. 
"Percebemos um carro estacionado muito próximo à Escadaria dos Trabalhadores e visualizamos um indivíduo escondido praticamente embaixo do volante. Quando ele saiu do veículo, encontramos um revólver de calibre 38"
Tenente Will - Policial militar
Polícia Civil informou que o suspeito, de 39 anos, foi autuado em flagrante porte ilegal de arma de fogo e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela Central de Teleflagrante. "A arma apreendida será encaminhada para o setor do Departamento de Criminalística - Balística, juntamente com as munições e o carregador. Os carros foram removidos ao pátio credenciado do Detran em Cariacica", completou a corporação.

+ Reportagens

Homem invade unidade da PM em Vila Velha e tenta furtar notebook

Mulher é agredida com socos e até vassoura pelo companheiro em Vitória

Moradores do Território do Bem fazem panelaço contra violência em Vitória

Mais de 5,3 mil munições legais foram desviadas para o crime em 4 anos no ES

Homens se jogam no rio para fugir da polícia e suspeito afunda em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vitória (ES) Tiros Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Europa pode ter combustível de aviação só para as próximas semanas, e companhias começam a cancelar voos
Imagem BBC Brasil
Irã declara Estreito de Ormuz 'completamente reaberto' durante o restante do cessar-fogo com EUA
Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados