Homem invade unidade da PM em Vila Velha e tenta furtar notebook

Um homem de 30 anos foi detido após ser flagrado furtando um notebook dentro da 2ª Companhia (Cia) da Polícia Militar , que fica em Praia das Gaivotas, Vila Velha , durante a madrugada desta segunda-feira (23).

Segundo o boletim de ocorrência, um cabo que estava de plantão na Cia estava na cozinha quando ouviu um barulho em uma sala e foi verificar o que era; quando chegou lá, viu o homem com o notebook nas mãos.

Para conseguir entrar, o suspeito pulou o gradeado lateral, arrombou a porta dos fundos e foi até a sala do plantão. No local ele revirou alguns móveis, jogou objetos no chão e pegou o notebook.

O suspeito foi levado para a delegacia, autuado por tentativa de furto qualificada e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). No boletim de ocorrência ainda há a informação de que, duas horas antes, outro homem chegou a invadir a Companhia, mas em estado de surto. Como não havia nenhum indício de crime, ele foi liberado.

Outra invasão