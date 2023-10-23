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Ousadia

Homem invade unidade da PM em Vila Velha e tenta furtar notebook

Homem de 30 anos pulou o gradeado e arrombou a porta  dos fundos para conseguir entrar, na madrugada desta segunda-feira (23), no bairro Praia das Gaivotas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 08:34

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 08:34

Um homem de 30 anos foi detido após ser flagrado furtando um notebook dentro da 2ª Companhia (Cia) da Polícia Militar, que fica em Praia das Gaivotas, Vila Velha, durante a madrugada desta segunda-feira (23).
Segundo o boletim de ocorrência, um cabo que estava de plantão na Cia estava na cozinha quando ouviu um barulho em uma sala e foi verificar o que era; quando chegou lá, viu o homem com o notebook nas mãos.
Para conseguir entrar, o suspeito pulou o gradeado lateral, arrombou a porta dos fundos e foi até a sala do plantão. No local ele revirou alguns móveis, jogou objetos no chão e pegou o notebook.
O suspeito foi levado para a delegacia, autuado por tentativa de furto qualificada e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). No boletim de ocorrência ainda há a informação de que, duas horas antes, outro homem chegou a invadir a Companhia, mas em estado de surto. Como não havia nenhum indício de crime, ele foi liberado.

Outra invasão

Na madrugada de sexta-feira (20), um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da PM que funciona em Itapuã, também em Vila Velha, foi invadido. A corporação detalhou que o comando do 4º Batalhão detectou que alguém entrou no local e furtou um aparelho de TV sem utilidade: "A PM informa que o imóvel em questão é atualmente utilizado pelos policiais apenas como ponto de apoio e está realizando os levantamentos para identificar os autores do ato".

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