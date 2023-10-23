Homem invade unidade da PM em Vila Velha e tenta furtar notebook

Um homem de 30 anos foi detido após ser flagrado furtando um notebook dentro da 2ª Companhia (Cia) da Polícia Militar, que fica em Praia das Gaivotas, Vila Velha, durante a madrugada desta segunda-feira (23).
Segundo o boletim de ocorrência, um cabo que estava de plantão na Cia estava na cozinha quando ouviu um barulho em uma sala e foi verificar o que era; quando chegou lá, viu o homem com o notebook nas mãos.
Para conseguir entrar, o suspeito pulou o gradeado lateral, arrombou a porta dos fundos e foi até a sala do plantão. No local ele revirou alguns móveis, jogou objetos no chão e pegou o notebook.
O suspeito foi levado para a delegacia, autuado por tentativa de furto qualificada e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). No boletim de ocorrência ainda há a informação de que, duas horas antes, outro homem chegou a invadir a Companhia, mas em estado de surto. Como não havia nenhum indício de crime, ele foi liberado.
Outra invasão
Na madrugada de sexta-feira (20), um Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) da PM que funciona em Itapuã, também em Vila Velha, foi invadido. A corporação detalhou que o comando do 4º Batalhão detectou que alguém entrou no local e furtou um aparelho de TV sem utilidade: "A PM informa que o imóvel em questão é atualmente utilizado pelos policiais apenas como ponto de apoio e está realizando os levantamentos para identificar os autores do ato".