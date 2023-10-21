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Noite violenta

Jovem é morto em pracinha e homem leva tiro de raspão na cabeça em Vitória

Caso ocorreu na região da Ilha de Santa Maria, ainda na sexta-feira (20); além do morto e do ferido, outro homem foi preso armado com um seletor de rajadas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

21 out 2023 às 11:01

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 11:01

A noite de sexta-feira (20), foi de violência na Ilha de Santa Maria, em Vitória. Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros, um homem, de 40 anos, atingido de raspão na cabeça e outro jovem, de 25 anos, foi detido armado na região.
Conforme informações da Polícia Militar, os policiais foram acionados, inicialmente, para disparos de arma de fogo no bairro. Durante o deslocamento da viatura, testemunhas abordaram a equipe e informaram que um homem teria passado correndo, com arma na mão, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.
Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado na Avenida Paulino Müller. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo com seletor de rajada com capacidade para 30 munições. O abordado, de 25 anos, relatou que estava na praça da Ilha de Santa Maria fazendo a contenção do tráfico, quando em determinado momento, um homem teria se afastado do local, onde estavam comercializando drogas, e foi baleado ainda na praça.
O jovem disse que correu para longe sem efetuar um disparo no intuito de se salvar, porém foi detido pela PM. Na praça foi constatado a morte do jovem de 19 anos, por disparos de arma de fogo. A segunda vítima, um homem de 40 anos, foi atingido com tiro de raspão na cabeça. Ele foi socorrido por policiais militares que estavam no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e posteriormente levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.
O indivíduo abordado foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional, onde o material apreendido foi entregue.
A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante por homicídio e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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