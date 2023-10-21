Jovem é morto em pracinha e homem leva tiro de raspão na cabeça em Vitória

A noite de sexta-feira (20), foi de violência na Ilha de Santa Maria, em Vitória . Um jovem, de 19 anos, foi morto a tiros, um homem, de 40 anos, atingido de raspão na cabeça e outro jovem, de 25 anos, foi detido armado na região.

Conforme informações da Polícia Militar , os policiais foram acionados, inicialmente, para disparos de arma de fogo no bairro. Durante o deslocamento da viatura, testemunhas abordaram a equipe e informaram que um homem teria passado correndo, com arma na mão, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes.

Buscas foram realizadas e o suspeito foi localizado na Avenida Paulino Müller. Durante a abordagem, foi encontrada uma arma de fogo com seletor de rajada com capacidade para 30 munições. O abordado, de 25 anos, relatou que estava na praça da Ilha de Santa Maria fazendo a contenção do tráfico, quando em determinado momento, um homem teria se afastado do local, onde estavam comercializando drogas, e foi baleado ainda na praça.

O jovem disse que correu para longe sem efetuar um disparo no intuito de se salvar, porém foi detido pela PM. Na praça foi constatado a morte do jovem de 19 anos, por disparos de arma de fogo. A segunda vítima, um homem de 40 anos, foi atingido com tiro de raspão na cabeça. Ele foi socorrido por policiais militares que estavam no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e posteriormente levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência.

O indivíduo abordado foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional, onde o material apreendido foi entregue.