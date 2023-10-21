Tenente da Marinha é preso por importunação sexual em boate em Vitória

O caso de importunação sexual ocorreu na região do Triânulo das Bermudas, na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 28 anos, 2º tenente da Marinha do Brasil, foi preso na madrugada deste sábado (21) suspeito de se masturbar dentro de uma boate, no Triângulo das Bermudas, no bairro Praia do Canto, em Vitória . A região é muito movimentada, especialmente nos finais de semana, e conhecida pelos inúmeros bares, boates e casas de shows. A identidade do militar não foi informada.

De acordo com o boletim da Polícia Militar , PM, o homem, que é natural do Rio de Janeiro, está atuando em um navio patrulha atracado em Vitória, e teria se masturbado em meio aos frequentadores que estavam no estabelecimento.

Uma jovem de 21 anos e suas amigas viram a cena e acionaram os seguranças da casa, que colocaram o militar para fora da boate. A mulher e outras pessoas detiveram o homem até a chegada da Polícia Militar.

O militar detido na Praia do Canto atua no navio-patrulha NPa Gurupá (P-46) Crédito: Divulgação

O tenente foi acompanhado pelo superior dele, um 1º tenente da Marinha, até a delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado.

Procurada pelo g1 ES, a Marinha informou que o caso está sendo acompanhado e todas as medidas cabíveis e necessárias serão tomadas. A boate onde o caso aconteceu também foi procurada, e lamentou o fato ocorrido e afirmou que teve uma atuação rígida e eficaz dando suporte. Ainda se colocou à disposição para auxiliar nas investigações.

"A casa refuta veementemente qualquer atitude similar ou que fira o respeito e a dignidade de seus clientes, principalmente quando se trata de mulheres e também se coloca à disposição para auxiliar nas investigações e solução do caso", disse, por meio de nota

Com informações de Fabiana Oliveira, do g1 ES