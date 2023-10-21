Guarda de Anchieta será indenizado pela prefeitura por uso de colete vencido

A Prefeitura de Anchieta terá de indenizar um guarda municipal pelo uso de colete balístico vencido Crédito: Carlos Alberto Silva

Um guarda municipal que atua no município de Anchieta , no Sul do Estado, será indenizado pelo município após sentença publicada na última sexta-feira (20) divulgada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Ele relatou que precisou utilizar um colete à prova de balas que estava com prazo de validade vencido, durante o exercício da profissão.

A sentença foi proferida pelo juiz da 2ª Vara de Anchieta, que entendeu que o servidor público “experimentou o constrangimento de ter um direito seu negado, e que este direito estaria lhe causando o receio de que perdesse a vida”. A partir disso, o magistrado determinou que seja paga uma indenização por danos morais, fixada em R$ 6 mil.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em 2022, quando foi instaurado o processo, os coletes já estavam vencidos desde 2017 e ainda não haviam sido substituídos. O equipamento de proteção teria sido produzido em 2012, tendo, por regra, cinco anos de validade.

A defesa do município argumentou que o pedido de novos coletes foi iniciado antes do fim do prazo de validade, necessitando da autorização do exército para a execução. A prefeitura acrescentou que o processo de licitação para o pedido do equipamento é demorado.

Contudo, o juiz da 2ª Vara única de Anchieta atribuiu culpa ao município, a partir do que prevê os artigos 35 e 49 da Portaria nº 18 D-Log de 19 de dezembro de 2006, que falam da não liberação de uso de coletes expirados, os quais, segundo um dos parágrafos, devem ser destruídos.

Prefeitura