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Sul do ES

Homens se jogam no rio para fugir da polícia e suspeito afunda em Cachoeiro

Dupla teria trocado tiros com policiais e para fugir, pulou em um rio; um deles não conseguiu sair e morreu afogado

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 14:22

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

21 out 2023 às 14:22
Homens se jogam no rio para fugir da polícia e um se afoga em Cachoeiro
Buscas pelo homem sendo realizadas no Rio Itapemirim, na noite dessa sexta-feira (20) Crédito: Leitor A Gazeta
Um homem se afogou enquanto fugia da polícia em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na noite desta sexta-feira (20). Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos tentavam fugir de uma abordagem policial quando um conseguiu escapar e o outro se atirou no Rio Itapemirim. Ele acabou se afogando e o corpo foi encontrado na manhã deste sábado (21).
Segundo a PMES, militares foram acionados para verificar a informação de que pessoas estariam vendendo drogas no bairro Valão. A equipe da Força Tática fazia buscas pelos entorpecentes, próximo ao Rio Itapemirim, quando dois homens que estavam escondidos na mata tentaram fugir, fazendo disparos de arma de fogo na direção dos policiais. Quando os militares revidaram os disparos, os dois se jogaram no rio para atravessar e fugir, mas um se afogou.  Os dois homens estavam  embaixo de um pé de jamelão, de acordo com a PMES.
Policiais relataram que tentaram ajudar o indivíduo que se afogou, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros também foi acionado ainda na noite de sexta, mas não encontrou o homem por conta da escuridão. Na manhã deste sábado (21), a equipe voltou ao local com mergulhadores e encontrou o corpo. 
Procurado, o Corpo de Bombeiros Militar confirmou que encontrou o homem. Já a PCES informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
Durante a ocorrência, antes de tentarem abordar os dois indivíduos, policiais também encontraram, com a ajuda do cão Messi - cachorro utilizado em operações do 9º Batalhão da Polícia Militar - 19 buchas de maconha, 20 papelotes de cocaína e 23 pedras de crack na região. A Polícia Civil informou que as drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Legal para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. 
O outro suspeito fugiu nadando, próximo à margem do Rio Itapemirim, e não foi mais visto pelos policiais.

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