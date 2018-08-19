Jovem é assassinada ao buscar bolo de aniversário em Vila Velha

Thaís Oliveira Rodrigues morava no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha; crime ocorreu na Avenida Brasil, em Morada da Barra, mesmo município Crédito: Redes sociais

Vila Velha, na noite deste sábado (18). Uma jovem de 22 anos foi assassinada a tiro enquanto buscava um bolo de aniversário para celebrar a vida da mãe e da irmã, emna noite deste sábado (18).

Por volta das 22h20, Thaís Oliveira Rodrigues estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pelo bairro Morada da Barra, na Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos.

Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento. O outro atingiu de raspão a avó da jovem.

Em entrevista à jornalista Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta, um tio de Thaís contou que as janelas do vidro do carro estavam abertas e que os bandidos já chegaram mandando parar o carro e atiraram.

A família de Thaís é natural de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo, mas mora no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.

Às 9 horas deste domingo (19), o corpo da jovem ainda não tinha sido liberado pelo hospital. A família aguarda no Departamento Médico Legal de Vitória a chegada do corpo para os trâmites de liberação para sepultamento.

Your browser does not support the audio element. Jovem é assassinada ao buscar bolode aniversário em Vila Velha