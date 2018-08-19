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Violência

Jovem é assassinada ao buscar bolo de aniversário em Vila Velha

Vítima iria comemorar o aniversário da mãe e da irmã

Publicado em 19 de Agosto de 2018 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2018 às 10:57
Thaís Oliveira Rodrigues morava no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha; crime ocorreu na Avenida Brasil, em Morada da Barra, mesmo município Crédito: Redes sociais
Uma jovem de 22 anos foi assassinada a tiro enquanto buscava um bolo de aniversário para celebrar a vida da mãe e da irmã, em Vila Velha, na noite deste sábado (18).
Por volta das 22h20, Thaís Oliveira Rodrigues estava em um carro, acompanhada da família, e seguia pelo bairro Morada da Barra, na Avenida Brasil, quando o veículo (que era dirigido pela tia da Thaís) foi parado por bandidos. 
Pelo menos dois tiros foram disparados. Um acertou a jovem, que chegou a ser levada ao Hospital Santa Mônica, mas não resistiu ao ferimento. O outro atingiu de raspão a avó da jovem.
Em entrevista à jornalista Gabrielle Manganeli, da TV Gazeta, um tio de Thaís contou que as janelas do vidro do carro estavam abertas e que os bandidos já chegaram mandando parar o carro e atiraram.
A família de Thaís é natural de Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo, mas mora no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha.
Às 9 horas deste domingo (19), o corpo da jovem ainda não tinha sido liberado pelo hospital. A família aguarda no Departamento Médico Legal de Vitória a chegada do corpo para os trâmites de liberação para sepultamento.
Jovem é assassinada ao buscar bolode aniversário em Vila Velha
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