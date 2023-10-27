Começa julgamento de quatro réus acusados de morte de pai e filho no ES

Com faixas, família aguardava para entrar no fórum e participar do julgamento dos acusados Crédito: Raphael Verly

Começou na manhã desta sexta-feira (27) em São Mateus, no Norte do Espírito Santo , o julgamento dos réus Rozelia Lacerda dos Santos, Ricardo Novaes, Josimar Barbosa Paixão e Alan de Jesus Santos. Os quatro são suspeitos de participarem da morte de João Figueira, de 76 anos, e Joaninho Figueira, de 54, em novembro de 2017. Familiares das vítimas marcaram presença no Fórum Desembargador Santos Neves, com faixas e pedidos de justiça.

Pai e filho foram assassinados a facadas na comunidade de Córrego São Domingos, no interior de São Mateus. A própria família encontrou os corpos em uma mata a cerca de um quilômetro das casas onde eles moravam. João e Joaninho estavam próximos a uma caminhonete recém-comprada pelo pai.

Rozelia, que era esposa de Joaninho, foi apontada pela investigação como mandante do crime para ficar com uma herança do então marido . Os executores, que também são réus no julgamento, são Ricardo Novaes e Josimar Barbosa, que teriam sido contratados por Rozelia, e Alan, que teria apresentado a mulher para um suposto amante – este, no entanto, não foi incluído no processo.

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O advogado de Alan de Jesus Santos, Augusto Martins, informou à TV Gazeta que a defesa será feita em respeito à família das duas vítimas, mas sobretudo em favor do próprio cliente. "Ele estava em uma festa onde essas pessoas se conheceram. A partir dessa cognição social, envolveram Alan no caso", comentou.

A reportagem tentou contato com as defesas de Rozelia Lacerda dos Santos, Ricardo Novaes e Josimar Barbosa Paixão, mas não houve retorno. O espaço segue aberto para as partes.

O crime

João Figueira, de 76 anos, e de Joaninho Figueira, de 54, foram assassinados a facadas na comunidade de Córrego São Domingos, em São Mateus, em novembro de 2017. Os corpos foram encontrados em uma região de mata a aproximadamente um quilômetro das casas onde moravam.

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta na época do crime, familiares e amigos das vítimas, que preferiram não gravar entrevista, disseram que pai e filho eram queridos na comunidade.

Segundo a família, Seu João e o filho Joaninho haviam chegado da igreja, por volta das 10h, e pouco depois saíram juntos. Durante a tarde, a família desconfiou da demora dos dois e resolveu procurar por pai e filho. Os próprios familiares encontraram os corpos, por voltas das 20h, próximo ao carro do pai. Ainda de acordo com a família, os criminosos levaram apenas as carteiras das vítimas.