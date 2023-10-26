Homem invade escola para fugir da polícia em Presidente Kennedy

Uma das casas vistoriadas durante operação da Polícia Civil Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Um homem invadiu uma escola para fugir da polícia na zona rural de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo , na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com informações da Polícia Civil, ele tentava escapar de uma operação contra o tráfico de drogas, e chegou a dar um disparo próximo à unidade escolar. Buscas foram realizadas, mas o suspeito não foi encontrado.

Segundo os policiais civis, o indivíduo entrou na escola, mas logo em seguida pulou um muro, indo em direção a uma área de campo aberto. Já fora das dependências da unidade, fez o disparo. A corporação informou que o tiro não foi revidado, pois se tratava de uma área escolar.

Apreensões

Na mesma ação, outros quatro homens foram abordados e encaminhados à delegacia. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram presos por porte ilegal de armas, já que nas casas onde estavam foram encontradas cinco espingardas de diversos calibres – uma delas, inclusive, tinha a numeração adulterada. Também foram encontradas dezenas de aves mortas e mais de duzentas munições. Ao serem questionados, os suspeitos alegaram que eram caçadores.