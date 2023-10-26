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Em Aracruz

Adolescentes são apreendidos por morte de morador em situação de rua no ES

Denilson Correia tinha 47 anos e, segundo a polícia, era querido pelos moradores. Ele foi agredido com golpes de madeira pelos jovens de 13, 14 e 15 anos
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

26 out 2023 às 19:51

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 19:51

A Polícia Civil apreendeu três adolescentes – de 13. 14 e 15 anos – suspeitos de envolvimento na morte de um morador em situação de rua em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Denilson Correia, também conhecido como "Chupa Neném", era querido por moradores e o caso gerou repercussão na cidade. Os nomes dos envolvidos não estão sendo divulgado por se tratarem de menores de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
O crime ocorreu no dia 13 de outubro no bairro Fátima. A vítima, que tinha 47 anos, encontrava-se deitada nas proximidades do Centro de Detenção Provisória de Aracruz (CDPA), quando foi abordada pelos adolescentes e por uma criança, de 11 anos.
Denilson Correia era muito conhecido por moradores de Aracruz
Denilson Correia era muito conhecido por moradores de Aracruz Crédito: Redes sociais
Segundo a corporação, os adolescentes de 14 e 15 anos foram apreendidos na última segunda-feira (23). O outro menor, de 13 anos, foi apreendido nesta quinta-feira (26). A polícia destacou ainda que, em relação à criança de 11 anos, a legislação impede a adoção de qualquer medida, de forma que ela não poderá sofrer qualquer responsabilização.
De acordo com a Polícia Civil, inicialmente, o objetivo dos três adolescentes e da criança era implicar com a vítima, que sofria de transtornos mentais e vivia em situação de rua. No entanto, durante a ação, um dos adolescentes visualizou que a vítima estava com um relógio de pulso e resolveu tomar o objeto.

Briga

Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta explicou que o morador em situação de rua gostava de andar com vários relógios no braço e, na ocasião, se negou a entregar o objeto para o adolescente.
"Em virtude disso, subtraíram a bicicleta da vítima e foram para a área dos fundos do CDPA, próximo a uma plantação de eucaliptos. A vítima tentou seguir os adolescentes para reaver sua bicicleta, momento em que passaram a agredi-lo com golpes de madeira na cabeça, até deixá-la desacordada"
André Jaretta - Delegado da DHPP de Aracruz
Após a vítima ficar desnorteada com os golpes sofridos, os adolescentes aproveitaram para roubar moedas, um relógio e a bicicleta. Em seguida, segundo explicou Jaretta, fugiram do local. 
Denilson foi socorrido com vida para um hospital da região e logo depois encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. No entanto, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Crueldade

O delegado ainda salientou que a vítima não fazia uso de drogas ou álcool e nunca teve envolvimento com crimes. "O ato infracional teve grande repercussão, notadamente em virtude da covardia e crueldade em face de uma pessoa completamente indefesa”, afirmou. 
Os três adolescentes foram apreendidos pela Polícia Civil após uma decretação de internação pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude de Aracruz. Segundo a corporação, ao serem ouvidos, eles confessaram as ações.

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