Pitbull abandonado morre com pedaços de ferro e pedras no estômago em Vitória

"A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que não foi acionada para atender a situação descrita na demanda. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que promoveu o resgate, na manhã da última segunda-feira (23), de um cão da raça pitbul, em um terreno situado no bairro Resistência, após receber denúncia de moradores da região pelo Fala Vitória 156.

O animal estava abandonado, sofria por maus-tratos e apresentava, no momento do resgate, saúde debilitada, desidratação e sem reações ao ser manipulado para o socorro por estar em saco plástico amarrado. O animal foi levado imediatamente para clínica contratada pelo município para receber os cuidados necessários e foi constatado pelos veterinários, durante as intervenções, que o cão apresentava pedras e metais alojados no estômago, no intestino e na articulação mandibular, além de displasia coxofemoral, uma má formação da articulação do quadril e também por tecidos moles próximos. Devido à gravidade que estava, infelizmente evoluiu a óbito.

Ainda no local foi observado que o cão era castrado e verificado que ele possuía um microchip implantado por meio do Programa Vitória da Castração Animal, o que possibilitou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) na identificação do tutor e, com base nas leis Municipal 8.121/2011 e Federal de número 9.605/1998, a equipe do Bem-Estar Animal acionou as autoridades policiais para possível responsabilização penal do tutor pela prática, em tese, de crime ambiental, diante da conduta de supostos maus-tratos e abandono de animais"

