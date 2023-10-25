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Covardia

Pitbull abandonado morre com pedaços de ferro e pedras no estômago em Vitória

Cão estava na Rodovia Serafim Derenzi e foi levado a um hospital veterinário que tem convênio com o município, onde os materiais foram achados no corpo dele

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 12:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 out 2023 às 12:31
CPI dos Maus-Tratos
Pitbull abandonado morre com pedaços de ferro e pedras no estômago em Vitória Crédito: CPI dos Maus-Tratos
Um pitbull chamado Borys foi encontrado por moradores, no domingo (22), abandonado na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, em um saco de lixo. O cachorro foi levado para o Rancho Bela Vista, hospital veterinário que tem convênio com o município, e foram achados pedaços de ferro e pedras no estômago do animal. Ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo.
Constataram no hospital que o cachorro era chipado e foi castrado pelo programa da prefeitura da Capital. Portanto, pode haver algum registro sobre os dados do tutor. 
Os moradores acionaram a CPI de Maus-Tratos contra os Animais, da Assembleia Legislativa, e a equipe de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Vitória.
“A equipe da CPI já começou a investigar e foi ao local com apoio da Guarda Municipal. Os envolvidos no caso vão ser convocados para prestar esclarecimentos em oitiva da CPI. Não vamos aceitar uma crueldade dessas, as pessoas precisam entender que maus-tratos a animais é crime e dá cadeia”, afirma a deputada Janete de Sá, presidente da CPI de Maus-Tratos contra os Animais. 

O que diz a Prefeitura

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vitória, que destacou que a Guarda Civil não foi acionada para atender o caso. Disse ainda que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) promoveu o resgate, na manhã da última segunda-feira (23), de um cão da raça pitbull, em um terreno situado no bairro Resistência, após receber denúncia de moradores da região pelo Fala Vitória 156.
O animal estava abandonado, sofria por maus-tratos e apresentava, no momento do resgate, saúde debilitada, desidratação e sem reações ao ser manipulado para o socorro, por estar em saco plástico amarrado.

Na íntegra | Prefeitura de Vitória

"A Guarda Civil Municipal de Vitória informa que não foi acionada para atender a situação descrita na demanda. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que promoveu o resgate, na manhã da última segunda-feira (23), de um cão da raça pitbul, em um terreno situado no bairro Resistência, após receber denúncia de moradores da região pelo Fala Vitória 156. 

O animal estava abandonado, sofria por maus-tratos e apresentava, no momento do resgate, saúde debilitada, desidratação e sem reações ao ser manipulado para o socorro por estar em saco plástico amarrado. O animal foi levado imediatamente para clínica contratada pelo município para receber os cuidados necessários e foi constatado pelos veterinários, durante as intervenções, que o cão apresentava pedras e metais alojados no estômago, no intestino e na articulação mandibular, além de displasia coxofemoral, uma má formação da articulação do quadril e também por tecidos moles próximos. Devido à gravidade que estava, infelizmente evoluiu a óbito. 

Ainda no local foi observado que o cão era castrado e verificado que ele possuía um microchip implantado por meio do Programa Vitória da Castração Animal, o que possibilitou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) na identificação do tutor e, com base nas leis Municipal 8.121/2011 e Federal de número 9.605/1998, a equipe do Bem-Estar Animal acionou as autoridades policiais para possível responsabilização penal do tutor pela prática, em tese, de crime ambiental, diante da conduta de supostos maus-tratos e abandono de animais"

Polícia Civil também foi procurada para saber se alguma investigação foi aberta e se o tutor do animal foi localizado, mas ainda não deu retorno. 

Atualização

25/10/2023 - 3:15
A Prefeitura de Vitória deu mais detalhes sobre a ocorrência no início da tarde desta quarta-feira (25). O texto foi atualizado com as informações. 

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