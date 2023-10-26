Polícia investiga morte de mulher jogada em valão na Serra

Polícia Civil do Espírito Santo vai apurar a morte de uma mulher de 31 anos internada no último dia 17, reclamando de dores na perna direita que começaram, segundo ela, após ter sido empurrada em um valão, dois dias antes. No início da tarde de quarta-feira (25), a corporação foi acionada para recolher o corpo da vítima no Hospital Jayme Santos Neves, no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra

Conforme uma nota divulgada pela PC, a queda no valão teria acontecido no dia 15 de outubro. Dois dias depois, a mulher deu entrada no hospital. Na quarta (25), a vítima teve a morte constatada pela Polícia Civil. Não há informações sobre o bairro onde ela teria sofrido a queda.

Parentes da vítima afirmaram à TV Gazeta que, enquanto estava internada, a vítima contou que foi empurrada pelo próprio marido. Ainda segundo familiares, a mulher já havia sido vítima de violência doméstica. A informação, no entanto, não foi confirmada pela Polícia Civil, e a corporação não classifica o homem como suspeito do crime. O nome da vítima não será divulgado para evitar que o marido dela seja identificado.