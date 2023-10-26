Suspeito de dois assassinatos no ES é preso em Rio Novo do Sul

A polícia conseguiu identificar dois locais onde ele estaria se escondendo e 12 investigadores de Cachoeiro e Vargem Alta realizaram uma operação, que aconteceu em uma mata densa que fica próximo à casa na qual se escondia. Ele tentou fugir para uma área de pasto, mas acabou preso.

O homem, que não teve o nome revelado, já cumpriu pena por outros dois homicídios, uma lesão corporal seguida de morte e um roubo a mão armada, crimes pelos quais estava foragido do sistema prisional desde março deste ano. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanecerá à disposição da Justiça.