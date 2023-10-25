Quem é o ex-PM preso que fugiu de viatura em Vitória

Ex-soldado se envolveu em ao menos três confusões enquanto era policial militar no Espírito Santo Crédito: Montagem | Reprodução A Gazeta

Em nota divulgada nesta quarta-feira (25) quanto à fuga, a Corregedoria afirmou que havia a suspeita de que Luiz Aurélio estivesse com uma condição de saúde "potencialmente grave". Durante o transporte, porém, o ex-soldado conseguiu abrir o compartimento da viatura na Avenida Leitão da Silva. Uma equipe da Patrulha Escolar, ao tomar ciência do ocorrido via rádio, foi ao local e conseguiu localizar o homem na região.

Foi informado ainda que Luiz Aurélio não estava com algemas. A justificativa, segundo a Polícia Militar, é que foi priorizada a rápida transferência para atendimento médico.

Viatura passava pela Avenida Leitão da Silva quando ex-soldado escapou. Crédito: Fernando Madeira

Ainda de acordo com a polícia, a demissão do agora ex-militar foi publicada no dia 14 de setembro de 2023. No Portal da Transparência do governo do Estado, o nome de Luiz Aurélio aparece como "desligado". Ou seja, não é mais servidor da corporação e nem considerado policial. A Gazeta perguntou por que Luiz Aurélio continua detido em um presídio militar, considerando que foi demitido. Por nota, a corporação informou que o risco e o comportamento são questões consideradas para que o interno siga detido no presídio militar. O Poder Judiciário que tem a responsabilidade de definir onde o interno fica preso.

Também segundo a nota enviada pela Corregedoria, o ex-soldado foi autuado em flagrante no dia 5 de junho de 2022. Não há detalhes, entretanto, sobre qual crime ele teria cometido.

A reportagem insistiu em perguntas feitas à Polícia Militar e procurou saber, por exemplo, qual crime foi cometido em junho de 2022 e desde quando o ex-soldado está preso. Em uma nova resposta, a corporação informou apenas que as acusações anteriores foram consideradas para que Luiz Aurélio fosse demitido.

"A Polícia Militar, por meio da Corregedoria, informa que todas as acusações contra o ex-soldado Luiz Aurélio culminaram no seu processo demissionário" Polícia Militar - Em nota oficial

A fuga da viatura, no entanto, não foi a primeira ocorrência envolvendo o nome de Luiz Aurélio Coutinho Júnior internamente na corporação. Confira abaixo outros casos levantados por A Gazeta.

Após filmar abordagem da PM, jornalista foi detido

Em julho de 2017, o repórter Vinícius Arruda, do jornal Metro, do Espírito Santo, foi detido após filmar uma abordagem que o então soldado Luiz Aurélio e outros militares faziam a suspeitos de terem assediado uma mulher em um ônibus, em Jardim da Penha, Vitória.

Alterado, o soldado aparece no vídeo ordenando que o repórter entregue o documento e o crachá. Na época, organizações e sindicatos que representam jornalistas repudiaram a prisão do profissional e chamaram de "autoritária e descabida" a ação dos policiais.

Que fim levou?

Procurada em dezembro de 2019, a Polícia Militar informou que o procedimento administrativo apontou que o soldado era inocente. Segundo nota divulgada na época, "o soldado e os demais investigados foram inocentados por não haver indícios de cometimento de crime militar nem de transgressão disciplinar".

Idoso é preso por desacato na Serra

Ainda segundo a mulher, o soldado ameaçou puxar a arma e disse que prenderia o idoso. O homem de 72 anos foi preso por desacato e conduzido à 3º Delegacia Regional da Serra. No local, o filho do casal gravou um vídeo discutindo com o PM.

Que fim levou?

Procurada em dezembro de 2019, a Polícia Militar informou que não foi verificada nenhuma denúncia por parte da suposta ofendida. Ainda segundo a corporação, o boletim detalhou que teria havido prática do crime de desacato do idoso contra o soldado. A Gazeta voltou a perguntar a respeito da investigação nesta quarta-feira (25), mas não houve retorno.

Ex-PM se envolveu em briga de trânsito em 2019

Luiz Aurélio ainda se envolveu em uma briga de trânsito no meio de uma rua do bairro Santa Martha, em Vitória, em novembro de 2019 . Um vídeo gravado na época mostra que o soldado, de folga naquele momento, estava sem a farda e brigou com outro homem. Durante a confusão, após a arma do PM cair no chão, um amigo dele pegou o dispositivo e deu dois tiros para o alto. Ninguém foi atingido. Em um determinado momento, o militar provocou o homem: "Você quer que eu puxo e atiro?".

Que fim levou?

Dias depois, A Gazeta apurou que a corporação havia decidido afastar o soldado das ruas temporariamente enquanto a Corregedoria investigava o caso. Um dia após a Corregedoria informar que afastaria o policial, Luiz Aurélio apresentou um atestado médico de 15 dias para tratamento psicológico. A reportagem voltou a perguntar a respeito da investigação nesta quarta-feira (25), mas não houve retorno.

O que diz a defesa