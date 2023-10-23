Polícia investiga morte de homem com suspeita de espancamento em Iúna

Um homem de 37 anos morreu após dar entrada em um hospital com sinais de agressão física, em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O paciente foi levado ao Hospital Santa Casa por vizinhos, que alegaram queda, mas profissionais suspeitaram de uma possível agressão. O caso é investigado pela Polícia Civil, que foi acionada no domingo (22).

Familiares relataram que o homem, que seria alcoólatra, caiu dentro de casa, e a mãe solicitou ajuda para levá-lo ao hospital. Com um quadro de parada cardiorrespiratória, médicos fizeram a reanimação do paciente, com desfibrilação, mas ele não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o médico responsável informou que a vítima apresentava múltiplos hematomas pelo corpo, por isso não foi possível precisar a causa da morte. Por isso, o corpo foi enviado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.