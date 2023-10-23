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Sul do ES

Polícia investiga morte de homem com suspeita de espancamento em Iúna

Vizinhos levaram o homem ao hospital alegando queda, mas médicos suspeitaram de agressão física e acionaram a polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 out 2023 às 18:04

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 18:04

Um homem de 37 anos morreu após dar entrada em um hospital com sinais de agressão física, em Iúna, no Sul do Espírito Santo. O paciente foi levado ao Hospital Santa Casa por vizinhos, que alegaram queda, mas profissionais suspeitaram de uma possível agressão. O caso é investigado pela Polícia Civil, que foi acionada no domingo (22).
Familiares relataram que o homem, que seria alcoólatra, caiu dentro de casa, e a mãe solicitou ajuda para levá-lo ao hospital. Com um quadro de parada cardiorrespiratória, médicos fizeram a reanimação do paciente, com desfibrilação, mas ele não resistiu. Segundo a Polícia Militar, o médico responsável informou que a vítima apresentava múltiplos hematomas pelo corpo, por isso não foi possível precisar a causa da morte. Por isso, o corpo foi enviado ao Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
A Polícia Civil informou que o caso ainda segue sob investigação e aguarda o resultado dos exames.

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