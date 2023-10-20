Policial militar de folga troca tiros com suspeito em Castelo

Um policial militar de folga, em casa, trocou tiros com um suspeito armado, próximo ao local onde reside no bairro Independência, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (19). Militares em serviço foram acionados e fizeram buscas pelo suspeito, mas ele não foi localizado.
A troca de tiros assustou os moradores da cidade sulina. De acordo com o registro da Polícia Militar, o policial contou que estava em casa, quando um vizinho, de 19 anos, bateu na porta do apartamento do militar e informou que no pasto, atrás do prédio, duas pessoas olhavam em direção ao imóvel na intenção de entrar.
O policial foi ao terraço de casa para averiguar, com dois homens e o vizinho. Com uma lanterna ele clareou o pasto, viu o suspeito deitado de bruços, a poucos metros do prédio, olhando na direção da janela da residência do PM.
Quando o policial direcionou o foco de luz, o suspeito se levantou e correu. Em seguida, ele efetuou um disparo na direção do militar e atingiu a parede do prédio.
O policial revidou com quatro disparos. Ao perceber que o suspeito tinha parado de atirar, o militar também cessou. Depois, porém, ouviu mais um tiro e novamente revidou.
O suspeito se abrigou em uma espécie de estrada, no meio do morro. O policial ligou para outro militar, que estava de serviço, informou a tentativa de assassinato e disse que precisava de apoio.
A equipe seguiu para o outro lado do pasto, próximo de um clube, para tentar prender o suspeito, que ainda atirou contra os policiais e acabou fugindo.
Sobre o fato, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de polícia de Castelo e até o momento nenhum suspeito foi detido.