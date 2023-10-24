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Recapturado

PM preso em quartel foge de viatura a caminho de hospital em Vitória

Militares transportavam o homem para o bairro Bento Ferreira, quando ele abriu o compartimento do veículo, na altura da Avenida Leitão da Silva, e conseguiu fugir
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

24 out 2023 às 17:09

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 17:09

Comércio na Avenida Leitão da Silva
Viatura passava pela Avenida Leitão da Silva quando ex-soldado escapou Crédito: Fernando Madeira
Um policial militar, preso no Quartel do Comando-Geral, em Vitória, fugiu enquanto era levado ao hospital na tarde desta terça-feira (24). De acordo com informações da Polícia Militar, ele estava com uma condição de saúde "potencialmente grave" e por isso seguia em direção ao Hospital da Polícia Militar (HPM), que fica em Bento Ferreira, também na Capital capixaba, quando conseguiu abrir o compartimento da viatura na Avenida Leitão da Silva. Incialmente, o nome do suspeito não foi divulgado pela corporação. Nesta quarta-feira (25), a Corregedoria da PM informou que trata-se do ex-soldado Luiz Aurélio, que foi demitido no dia 14 de setembro deste ano.
Ainda segundo a PM, o indivíduo seguiu a pé pela Avenida Jerônimo Monteiro, no bairro Itararé. Uma equipe da Patrulha Escolar, ao tomar ciência do ocorrido via rádio, foi ao local e conseguiu localizar o homem nas imediações da Leitão da Silva. Ele foi encaminhado à Corregedoria.
Em nota enviada à reportagem nesta quarta-feira (25), a Corregedoria informou que Luiz Aurélio não estava com algema. A justificativa, segundo a Polícia Militar, é que foi priorizada a rápida transferência para atendimento médico. Ainda segundo a nota, o ex-soldado foi autuado em flagrante no dia 5 de junho de 2022. Não há detalhes, porém, sobre qual crime ele cometeu. Luiz Aurélio permaneceu sob custódia da corporação desde então. Em setembro de 2023, a demissão foi publicada.
A Corregedoria prometeu instaurar um procedimento apuratório para esclarecer os eventos relacionados à tentativa de fuga do ex-soldado Luiz Aurelio.
A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) também foi procurada na terça-feira (24). Não houve retorno até a manhã desta quarta-feira (25).

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