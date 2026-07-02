Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das oitavas de final

Estão definidos os confrontos das oitavas de final do masculino da Taça EDP das Comunidades 2026. 16 equipes garantiram vaga na fase eliminatória após a disputa das três rodadas da fase de grupos durante os dois últimos finais de semana.
Na fase inicial, ao todo, foram 48 partidas da fase classificatória e um total de 157 gols marcados no masculino. A competição reuniu 32 bairros de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, movimentando quase 900 jovens talentos.
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Confira os confrontos das oitavas
Alvorada x Ibes - 08h
Jabeté x Mucuri - 09h
Nova Rosa da Penha x Barramares - 10h
Perocão x Dom João Batista - 11h
Nova Almeida x Planalto Serrano - 13h
Eldorado x Vista Mar - 14h
Praia de Carapebus x Barcelona - 15h
Nova Bethania x Vila Nova de Colares - 16h
Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026
22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓
22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓
07/05 - Divulgação das comunidades ✓
14/05 – Congresso Técnico ✓
23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras ✓
16/06 - Sorteio das Chaves ✓
20/06 - Jogo de Abertura ✓
21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios ✓
04/07 - Oitavas de Final
12/07 - Quartas de Final
17/07 - Semifinal
26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h
02/08 – Churrascão da Torcida Campeã