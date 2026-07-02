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Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das oitavas de final

!6 equipes masculinas vão disputar as oito vagas da próxima fase

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 12:16

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

02 jul 2026 às 12:16

Estão definidos os confrontos das oitavas de final do masculino da Taça EDP das Comunidades 2026. 16 equipes garantiram vaga na fase eliminatória após a disputa das três rodadas da fase de grupos durante os dois últimos finais de semana.


Na fase inicial, ao todo, foram 48 partidas da fase classificatória e um total de 157 gols marcados no masculino. A competição reuniu 32 bairros de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, movimentando quase 900 jovens talentos.


Baixe o aplicativo e confira a tabela detalhada


Confira os confrontos das oitavas


Alvorada x Ibes - 08h

Jabeté x Mucuri - 09h

Nova Rosa da Penha x Barramares - 10h

Perocão x Dom João Batista - 11h

Nova Almeida x Planalto Serrano - 13h 

Eldorado x Vista Mar - 14h 

Praia de Carapebus x Barcelona - 15h 

Nova Bethania x Vila Nova de Colares - 16h


Cronograma Taça EDP das Comunidades 2026


22/04 - Lançamento do projeto na Rede Gazeta ✓

22/04 a 03/05 - Inscrições das comunidades ✓

07/05 - Divulgação das comunidades ✓

14/05 – Congresso Técnico ✓

23, 24, 30 e 31/05 - Peneiras

16/06 - Sorteio das Chaves

20/06 - Jogo de Abertura 

21, 27 e 28/06 - Jogos Classificatórios 

04/07 - Oitavas de Final

12/07 - Quartas de Final

17/07 - Semifinal

26/07 – Final - Previsão de inicio da premiação: 12h

02/08 – Churrascão da Torcida Campeã

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