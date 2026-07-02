Taça EDP das Comunidades 2026: definidos os jogos das oitavas de final

Estão definidos os confrontos das oitavas de final do masculino da Taça EDP das Comunidades 2026. 16 equipes garantiram vaga na fase eliminatória após a disputa das três rodadas da fase de grupos durante os dois últimos finais de semana.





Na fase inicial, ao todo, foram 48 partidas da fase classificatória e um total de 157 gols marcados no masculino. A competição reuniu 32 bairros de toda a Grande Vitória e do interior do Espírito Santo, movimentando quase 900 jovens talentos.





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