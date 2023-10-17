Homem é baleado e pede ajuda em supermercado de Cachoeiro

Após ser socorrido por funcionários de um supermercado, o homem baleado foi levado ao hospital Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem precisou ser socorrido em um supermercado de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, após ser baleado, na tarde desta terça-feira (17). De acordo com informações da Guarda Municipal de Cachoeiro, que também atende a ocorrência, a vítima se dirigiu ao estabelecimento, localizado no bairro Alto Novo Parque, logo após os tiros, que também foram ouvidos no bairro Santa Cecília. Ele foi socorrido para o hospital, mas ainda não há informações sobre o atual estado de saúde.

Ainda segundo informações passadas pelos responsáveis pelo supermercado ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o homem caminhava pela rua, quando atravessou a pista e se sentou na porta do estabelecimento. A partir de então, a vítima não teria conseguido mais se levantar e ficou deitada até o socorro chegar.

De acordo com a Polícia Militar, após receber a informação de que um indivíduo tinha sido baleado no bairro Alto Novo Parque, militares foram ao local, constataram o fato e acionaram o Samu, que socorreu a vítima para a Santa Casa. Segundo informações da corporação nesta quarta-feira (18), dois indivíduos, de 15 e 18 anos, foram detidos após ronda realizada pelos militares.