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Foi preso

Jovem agride companheira e mãe dele com ripa de madeira em Vila Velha

Além das agressões, o suspeito de 21 anos teria feito ameaças de morte contra as vítimas
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

24 out 2023 às 10:56

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 10:56

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini
Um homem, de 21 anos, foi preso após agredir com uma ripa de madeira a própria companheira e a mãe dele durante a tarde desta segunda-feira (23) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com o Boletim de Ocorrência, além das agressões, o suspeito teria feito ameaças de morte contra as vítimas. O nome do suspeito não será informado para proteger a identidade das vítimas.
Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que o suspeito teria começado a agredir, com a ripa, e realizado as ameaças de morte. Durante a agressão, a mãe do suspeito teria saído em defesa da nora e foi derrubada no chão pelo filho. Ela também foi agredida pelo rapaz. 
A vítima contou à Polícia Militar que o seu relacionamento o homem teria começado há quatro anos e que os dois possuem um filho de dois anos. A mulher relatou ainda aos militares que as agressões seriam frequentes e até na frente da criança. Segundo a vítima, durante a agressão, que aconteceu nesta segunda (24), a criança teria visto a situação e quase caiu dentro de uma churrasqueira.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre a ocorrência. A instituição policial informou, por nota, que o suspeito foi conduzido à Delegacia de Plantão Especializado da Mulher da Região Metropolitana (PEM), sendo autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, duas vezes, e ameaça, sendo as atuações na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), o homem deu entrada no Centro de Triagem de Viana nesta terça-feira (24).

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