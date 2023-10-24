Jovem agride companheira e mãe dele com ripa de madeira em Vila Velha

Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória Crédito: Vitor Jubini

Um homem, de 21 anos, foi preso após agredir com uma ripa de madeira a própria companheira e a mãe dele durante a tarde desta segunda-feira (23) no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. De acordo com o Boletim de Ocorrência, além das agressões, o suspeito teria feito ameaças de morte contra as vítimas. O nome do suspeito não será informado para proteger a identidade das vítimas.

Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito relatou que o suspeito teria começado a agredir, com a ripa, e realizado as ameaças de morte. Durante a agressão, a mãe do suspeito teria saído em defesa da nora e foi derrubada no chão pelo filho. Ela também foi agredida pelo rapaz.

A vítima contou à Polícia Militar que o seu relacionamento o homem teria começado há quatro anos e que os dois possuem um filho de dois anos. A mulher relatou ainda aos militares que as agressões seriam frequentes e até na frente da criança. Segundo a vítima, durante a agressão, que aconteceu nesta segunda (24), a criança teria visto a situação e quase caiu dentro de uma churrasqueira.