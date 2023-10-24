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Na frente de criança

Atiradores não acham alvo em casa e matam pai e filho dormindo em Cariacica

Crime aconteceu na noite de segunda-feira (23), em Cariacica Sede; homem de 46 anos e adolescente de 16 foram executados a tiros
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

24 out 2023 às 10:24

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 10:24

Paulo Cesar Barreto, de 46 anos, e o filho dele Gederson Cardoso Barreto, de 16 anos
Paulo Cesar Barreto, de 46 anos, e o filho dele Gederson Cardoso Barreto, de 16 anos Crédito: Acervo familiar
Um homem de 46 anos e o filho dele, um adolescente de 16, foram assassinados dentro de casa em Morrinhos, na região de Cariacica Sede, Cariacica, na noite de segunda-feira (23). De acordo com testemunhas, os atiradores, na verdade, estavam atrás de outro filho da vítima, que teria envolvimento com o tráfico. Como não o encontraram, executaram o pai e irmão dele quando os dois estavam dormindo.
Os criminosos foram frios: conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, as vítimas foram executadas na frente de uma mulher doente — mãe do adolescente e esposa do homem — e de um menino de 10 anos.
Segundo informações da polícia, dois suspeitos chegaram encapuzados, arrombaram a porta e dispararam. Paulo Cesar Barreto, de 46 anos, que trabalhava como ajudante de pedreiro, ficou com duas perfurações no tórax; o filho dele, Gederson Cardoso Barreto, de 16 anos, teve nove perfurações na cabeça, virilha, braço e no tórax.
Ainda de acordo com apuração da TV Gazeta, o alvo dos atiradores não mora com a família, mas a namorada dele, que teve um filho recentemente, estaria se recuperando na região. A suspeita é que traficantes ficaram sabendo disso e foram até o bairro em busca do homem. Como ele não estava em casa, pai e irmão foram mortos. 
O irmão de Paulo conversou com a reportagem da TV Gazeta, sem se identificar, e contou como soube da notícia. "Cheguei da igreja por volta de 22h10, aí fui acompanhar uma colega minha até a casa dela e lá ela escutou os tiros; eu realmente não escutei nada. Por volta de 23h15 meu primo me ligou para falar do acontecido. Na mesma hora eu fui lá na casa do meu irmão e realmente aconteceu o que meu primo tinha passado para mim. Falaram que os elementos chegaram encapuzados, não viram rosto nem nada. Só lamento mesmo. Agora é entregar na mão de Deus. Eles (pai e filho mortos) não tinham envolvimento com nada", declarou. 
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares".

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