Jovem desmaia namorada por não gostar da roupa dela e é preso em Cariacica

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de apertar o pescoço da namorada ao ponto dela desmaiar dentro de casa, no bairro Nova Rosa da Penha, Cariacica. Isso tudo aconteceu porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o agressor não gostou da blusa que ela estava usando para ir trabalhar.
O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (25). A vítima, de 19 anos, contou à Polícia Militar que, antes de ir para o serviço, ela e o namorado tiveram uma discussão. Ele não gostou da camisa que ela estava usando e apertou o pescoço da mulher contra a parede. Ela chegou a desmaiar. Quando recuperou as forças, foi para o trabalho.
Chegando no estabelecimento, os colegas perceberam que a jovem não estava bem e acionaram o Ciodes (190). Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, perceberam que o homem observava e aguardava na esquina. "Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. O Indivíduo relatou que agiu desta forma por ciúmes dos colegas de trabalho da mulher. Ele foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher", completou a Polícia Militar.
A Polícia Civil disse que o suspeito de 22 anos, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).