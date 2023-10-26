Apertou pescoço

Jovem desmaia namorada por não gostar da roupa dela e é preso em Cariacica

Agressor confessou o crime, na última quarta-feira (26); jovem de 22 anos foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça na forma da Lei Maria da Penha
Júlia Afonso

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 10:08

Um jovem de 22 anos foi preso suspeito de apertar o pescoço da namorada ao ponto dela desmaiar dentro de casa, no bairro Nova Rosa da PenhaCariacica. Isso tudo aconteceu porque, de acordo com o boletim de ocorrência, o agressor não gostou da blusa que ela estava usando para ir trabalhar. 
O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (25). A vítima, de 19 anos, contou à Polícia Militar que, antes de ir para o serviço, ela e o namorado tiveram uma discussão. Ele não gostou da camisa que ela estava usando e apertou o pescoço da mulher contra a parede. Ela chegou a desmaiar. Quando recuperou as forças, foi para o trabalho. 
Chegando no estabelecimento, os colegas perceberam que a jovem não estava bem e acionaram o Ciodes (190). Enquanto os policiais atendiam a ocorrência, perceberam que o homem observava e aguardava na esquina. "Ele foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. O Indivíduo relatou que agiu desta forma por ciúmes dos colegas de trabalho da mulher. Ele foi conduzido ao Plantão Especializado da Mulher", completou a Polícia Militar
Polícia Civil disse que o suspeito de 22 anos, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

