Adolescente é morto e entregador é atingido por bala perdida em Vila Velha

Um adolescente de 15 anos morreu e um entregador de 63 anos foi vítima de bala perdida durante um ataque a tiros no bairro Santa Rita, em Vila Velha, por volta das 10h desta quinta-feira (26). De acordo com testemunhas, os suspeitos estavam em um carro e passaram atirando: o alvo seria o rapaz assassinado.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o adolescente estava em uma bicicleta quando foi atingido por pelo menos cinco disparos. Já o entregador estava descarregando um caminhão em um supermercado. Carros que estavam estacionados na rua ficaram com marcas de tiros: um deles, de uma professora, ficou com sete perfurações.
Os disparos ocorreram bem perto de uma escola e de vários estabelecimentos comerciais. Foi uma correria grande. Após o ataque, o veículo usado pelos criminosos foi encontrado pela Guarda Municipal no bairro Vila Batista: ele era roubado e estava com a placa adulterada.
A Polícia Militar detalhou que, pela manhã, chegou a informação de que disparos tinham sido feitos em Santa Rita, e que duas pessoas haviam sido atingidas. "Militares foram ao local, porém nada foi constatado inicialmente. Contudo, havia viaturas da Guarda Municipal na região e os agentes confirmaram as informações do chamado. Eles disseram ainda que as vítimas teriam sido socorridas por populares ao Hospital Evangélico", completou a corporação.
Os agentes foram ao hospital e a equipe médica informou que os dois feridos, de 15 e 63 anos, haviam dado entrada na unidade com perfurações de arma de fogo. O adolescente não resistiu. Já o idoso foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Em nota, a Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima fatal será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos".
Já a Prefeitura de Vila Velha afirmou que "as equipes da Guarda Municipal de Vila Velha estão nas escolas e na unidade de saúde de Santa Rita para auxiliar na entrada e na saída dos alunos, dos professores e dos funcionários. Tanto as escolas, quanto a unidade de saúde estão funcionando sem alterações".