Adolescente é morto e entregador é atingido por bala perdida em Vila Velha

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o adolescente estava em uma bicicleta quando foi atingido por pelo menos cinco disparos. Já o entregador estava descarregando um caminhão em um supermercado. Carros que estavam estacionados na rua ficaram com marcas de tiros: um deles, de uma professora, ficou com sete perfurações.