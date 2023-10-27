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Casal dá nome falso e acaba preso em Viana por homicídio em Linhares

Os dois, de 18 anos, estariam na Grande Vitória para se esconder da polícia, que estava atrás dos suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 09:36

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 09:36

Um casal de jovens de 18 anos foi preso, na noite de quinta-feira (27), acusado de um homicídio ocorrido em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Eles estavam escondidos em Viana, na Grande Vitória, e foram encontrados pela Guarda Municipal na localidade de Vale do Sol.
Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a prisão aconteceu durante um patrulhamento da Guarda Municipal.
"Nós nos deparamos com um casal e verificamos que na cintura dele havia um volume. Eles demonstraram nervosismo, mudando de direção, e decidimos abordar. Na abordagem, inicialmente eles deram nome errado, mas conseguimos chegar aos nomes verdadeiros de ambos", declarou o agente Bravo, da Guarda Municipal de Viana, em entrevista à TV Gazeta.
Quando consultaram os nomes, os guardas viram que havia mandados de prisão em aberto contra os dois pelo crime de homicídio. Contra o homem, ainda havia mandado por tráfico de drogas.
A guarda não passou os detalhes de como teria sido esse homicídio pelo qual os dois tinham mandado de prisão em aberto.
"Foi verificado que a Polícia Civil de Linhares estava atrás deles. Foram atrás deles pelo menos cinco vezes e eles fugiram. Por fim, vieram para Viana se esconder"
Agente Bravo  - Agente da Guarda Municipal de Viana
Segundo o agente, os dois já tinham passagens por outros crimes, como porte de arma, tráfico e ameaça. Eles foram encaminhados à Delegacia de Cariacica. 

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