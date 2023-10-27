Casal dá nome falso e acaba preso em Viana por homicídio em Linhares

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a prisão aconteceu durante um patrulhamento da Guarda Municipal.

"Nós nos deparamos com um casal e verificamos que na cintura dele havia um volume. Eles demonstraram nervosismo, mudando de direção, e decidimos abordar. Na abordagem, inicialmente eles deram nome errado, mas conseguimos chegar aos nomes verdadeiros de ambos", declarou o agente Bravo, da Guarda Municipal de Viana, em entrevista à TV Gazeta.

Quando consultaram os nomes, os guardas viram que havia mandados de prisão em aberto contra os dois pelo crime de homicídio. Contra o homem, ainda havia mandado por tráfico de drogas.

A guarda não passou os detalhes de como teria sido esse homicídio pelo qual os dois tinham mandado de prisão em aberto.

"Foi verificado que a Polícia Civil de Linhares estava atrás deles. Foram atrás deles pelo menos cinco vezes e eles fugiram. Por fim, vieram para Viana se esconder" Agente Bravo - Agente da Guarda Municipal de Viana