Mulher planejou morte do marido e sogro para ficar com herança

Polícia Civil em São Mateus Crédito: Google Street View

A Polícia Civil prendeu mais três suspeitos de participação no duplo homicídio que teve como vítimas João Figueira de Barros, 76 anos, e o filho dele, Joaninho Figueira de Barros, 52. O crime aconteceu na comunidade rural de São Domingos, em São Mateus, em novembro do ano passado, e foi planejado pela esposa de Joaninho.

De acordo com a polícia, Rozélia Lacerda Santos, 34 anos, tinha a intenção de ficar com a herança do marido. Ela foi presa no dia 14 de dezembro do ano passado e confessou o crime, mas não disse quem eram os executores.

Após as investigações, a polícia identificou Dahiane Costa de Souza, 22, Robson Gonçalves de Oliveira, 18, e Ricardo Novaes, de 50. Os três foram presos durante a operação realizada na manhã desta quarta-feira (7), nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão.

Todos foram conduzidos à delegacia de São Mateus e autuados por duplo homicídio qualificado. Dahiane será encaminhada para o Presídio Feminino e Robson e Ricardo para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil informou ainda que Rozélia Lacerda teve a prisão preventiva decretada e aguarda julgamento no Presídio Feminino de São Mateus.

FORAGIDOS

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos estão foragidos: Josimar (ou Josemar) Barbosa Paixão; e Juscimar Silva Oliveira. A polícia solicita a colaboração da população para quem tiver informações que denuncie por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Crédito: Polícia Civil | Divulgação