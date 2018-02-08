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São Mateus

Mulher planejou morte do marido e sogro para ficar com herança

Na manhã desta quarta-feira (7), a Polícia Civil prendeu mais três suspeitos de participação no crime. Rozélia Lacerda Santos, 34 anos, está presa desde dezembro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 22:28

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 22:28

Polícia Civil em São Mateus Crédito: Google Street View
A Polícia Civil prendeu mais três suspeitos de participação no duplo homicídio que teve como vítimas João Figueira de Barros, 76 anos, e o filho dele, Joaninho Figueira de Barros, 52. O crime aconteceu na comunidade rural de São Domingos, em São Mateus, em novembro do ano passado, e foi planejado pela esposa de Joaninho.
De acordo com a polícia, Rozélia Lacerda Santos, 34 anos, tinha a intenção de ficar com a herança do marido. Ela foi presa no dia 14 de dezembro do ano passado e confessou o crime, mas não disse quem eram os executores.
Após as investigações, a polícia identificou Dahiane Costa de Souza, 22, Robson Gonçalves de Oliveira, 18, e Ricardo Novaes, de 50. Os três foram presos durante a operação realizada na manhã desta quarta-feira (7), nos municípios de Serra, Cariacica e Vila Velha, na Grande Vitória, em cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão.
Todos foram conduzidos à delegacia de São Mateus e autuados por duplo homicídio qualificado. Dahiane será encaminhada para o Presídio Feminino e Robson e Ricardo para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde ficarão à disposição da Justiça.
A Polícia Civil informou ainda que Rozélia Lacerda teve a prisão preventiva decretada e aguarda julgamento no Presídio Feminino de São Mateus.
FORAGIDOS
Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos estão foragidos: Josimar (ou Josemar) Barbosa Paixão; e Juscimar Silva Oliveira. A polícia solicita a colaboração da população para quem tiver informações que denuncie por meio do Disque-Denúncia, 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.
Crédito: Polícia Civil | Divulgação
Crédito: Polícia Civil | Divulgação

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