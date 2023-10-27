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Enquanto almoçava

Adolescente é morto a tiros na varanda da casa do irmão em Vitória

Daniel Bonfim Luz, de 17 anos, tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Crime ocorreu na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Resistência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2023 às 17:52

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:52

Daniel Bonfim Luz
Vítima foi identificada como Daniel Bonfim Luz, de 17 anos Crédito: Acervo Pessoal
Um adolescente, identificado como Daniel Bonfim Luz, de 17 anos, foi morto a tiros enquanto almoçava na varanda da casa do irmão na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Resistência, em Vitória.
Segundo a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que dois criminosos chegaram ao local em uma moto. Um ficou do lado de fora, enquanto o outro invadiu a residência e efetuou os disparos. Daniel levou vários tiros na cabeça.
Adolescente é morto a tiros dentro de casa em Vitória
Adolescente foi morto a tiros dentro da casa do irmão; PM atendeu ocorrência Crédito: Caíque Verli
O adolescente tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o crime pode ser uma represália ao assassinato de outro jovem, que ocorreu na quarta-feira (25), no bairro São Pedro I, também na Capital capixaba.

PC e PM

Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, durante o policiamento na região, militares escutaram disparos de arma de fogo. Buscas foram realizadas para tentar identificar quem era o autor do fato e também se havia alguma vítima. Durante o patrulhamento, o adolescente baleado foi localizado. 
Já a Polícia Civil destacou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, é que haverá mais informações do caso e se há detidos", disse a corporação, em nota. 

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