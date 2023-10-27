Adolescente é morto a tiros na varanda da casa do irmão em Vitória

Um adolescente, identificado como Daniel Bonfim Luz, de 17 anos, foi morto a tiros enquanto almoçava na varanda da casa do irmão na tarde desta sexta-feira (27), no bairro Resistência, em Vitória.
Segundo a apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, testemunhas contaram para a polícia que dois criminosos chegaram ao local em uma moto. Um ficou do lado de fora, enquanto o outro invadiu a residência e efetuou os disparos. Daniel levou vários tiros na cabeça.
O adolescente tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. Segundo a Polícia Militar, o crime pode ser uma represália ao assassinato de outro jovem, que ocorreu na quarta-feira (25), no bairro São Pedro I, também na Capital capixaba.
PC e PM
Acionada pela reportagem, a Polícia Militar informou que, durante o policiamento na região, militares escutaram disparos de arma de fogo. Buscas foram realizadas para tentar identificar quem era o autor do fato e também se havia alguma vítima. Durante o patrulhamento, o adolescente baleado foi localizado.
Já a Polícia Civil destacou que a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, é que haverá mais informações do caso e se há detidos", disse a corporação, em nota.