Polícia investiga ataque a cachorros de rua em Vitória

Ao menos dois cachorros surgiram machucados pelo bairro Fradinhos, em Vitória Crédito: Jaciara Gonçalves

A Gazeta apurou que o caso já é investigado pela Polícia Civil. Animais que vivem nas ruas, mas são cuidados por moradores do bairro Fradinhos, em Vitória , começaram a aparecer com sinais de maus-tratos pela região. A suspeita é que eles tenham sido atingidos por pedras e disparos de uma arma de airsoft – réplicas de armas de fogo reais com projéteis plásticos.apurou que o caso já é investigado pela Polícia Civil.

Conforme relatos de quem vive no bairro, a primeira agressão aconteceu em julho deste ano, quando um animal surgiu com um ferimento na cabeça. O mesmo cão apareceu machucado meses depois, em outubro, e um segundo cachorro foi encontrado ferido nessa quinta-feira (26).

Imagens de videomonitoramento de uma casa flagraram uma das agressões (veja abaixo). Pelo vídeo, dá para ver um homem na rua, no momento em que passa ao lado dos cachorros. Em certo momento, o suspeito atira algo contra eles, mas não é possível identificar o que seria.

Os animais

Moradora da região, a aposentada Jaciara Gonçalves contou que os dois animais feridos vivem nas ruas, junto com outros três cães. Eles são alimentados e cuidados pelas pessoas que moram no bairro. Um deles, inclusive, já recebeu até apelido: Fortão. Segundo ela, existe o medo de que essas agressões se repitam.

"É horrível. Vivemos em um bairro com gente com educação, mas tem acontecido isso. Não sabemos se é por diversão ou porque [a pessoa] não gosta [de cachorros], só que os animais precisam ser respeitados" Jaciara Gonçalves - Aposentada

O vira-lata caramelo Fortão, o primeiro a ser atacado, apareceu com um ''buraco'' profundo do lado esquerdo da cabeça. Depois, meses depois, também teve o lado direito machucado. A equipe de Bem-estar Animal da Prefeitura de Vitória foi acionada para resgatar o animal.

O machucado de Fortão está melhorando depois dos moradores aplicarem remédios. Crédito: Jaciara Gonçalves

Fortão foi levado, cuidado e depois devolvido às ruas, segundo a administração central do município, por já ter ligação afetiva e ser dependente da comunidade. “Ele já recebeu cuidados do município (foi castrado, vermifugado e vacinado), tratou dos ferimentos que apresentava, retornando ao seu ambiente coletivo após restabelecimento da saúde”, afirmou a instituição.

"Nessa segunda vez, decidimos cuidar dele nós mesmos. Fizemos uma vaquinha. Mas como ele não tem horário certo para aparecer, não conseguimos dar o antibiótico certinho. Ele se coçava muito e o machucado estava piorando, mas, agora, já está se curando, graças a Deus" Jaciara Gonçalves - Aposentada

O segundo cachorro foi encontrado por uma veterinária, que viu ele pelas ruas do bairro com uma lesão parecida com as de Fortão, também na cabeça, na última quinta (26). "Não vimos ele mais para poder pedir ou oferecer ajuda", contou a mulher, que não quis se identificar.

Os vizinhos que dão assistência aos pets não desconfiam de quem possa estar cometendo os ataques, mas a aposentada Jaciara Gonçalves fez um boletim de ocorrência para denunciar a situação.

Investigação