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Preguiça-gigante: a descoberta do animal pré-histórico que vivia no ES

Em 1982, trabalhadores de uma pedreira em Cachoeiro de Itapemirim encontraram fósseis de uma espécie de preguiça–gigante; neste primeiro episódio, a reportagem mostra como foi essa descoberta e sua importância

Publicado em 21 de Outubro de 2023 às 09:50

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

21 out 2023 às 09:50
O dia 17 de julho de 1982 começou normal em uma pedreira de rochas ornamentais em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Até que, durante o trabalho, ossos apareceram junto às pedras. No começo, funcionários acharam que poderia ser a ossada de uma vaca, por causa do tamanho. Ao chamar um especialista no local, no entanto, se deram conta de que se tratava de uma descoberta arqueológica: fósseis de uma preguiça–gigante.
Nesta primeira parte, a reportagem mostra como foi essa descoberta e conta mais sobre esse animal que faz parte da fauna pré-histórica capixaba. 
VEJA TAMBÉM A PARTE 2: Fósseis de preguiça-gigante descoberta no ES tiveram fim trágico; entenda

A preguiça gigante de Cachoeiro do Itapemirim

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