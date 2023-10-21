Preguiça-gigante: a descoberta do animal pré-histórico que vivia no ES

O dia 17 de julho de 1982 começou normal em uma pedreira de rochas ornamentais em Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Até que, durante o trabalho, ossos apareceram junto às pedras. No começo, funcionários acharam que poderia ser a ossada de uma vaca, por causa do tamanho. Ao chamar um especialista no local, no entanto, se deram conta de que se tratava de uma descoberta arqueológica: fósseis de uma preguiça–gigante.
Nesta primeira parte, a reportagem mostra como foi essa descoberta e conta mais sobre esse animal que faz parte da fauna pré-histórica capixaba.
VEJA TAMBÉM A PARTE 2: Fósseis de preguiça-gigante descoberta no ES tiveram fim trágico; entenda