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Fósseis de preguiça-gigante descoberta no ES tiveram fim trágico; entenda

No segundo episódio sobre a história da descoberta ocorrida em Cachoeiro de Itapemirim, a reportagem foi em busca de cada uma das três partes dos fósseis, que foram divididos

Publicado em 23 de Outubro de 2023 às 12:03

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

23 out 2023 às 12:03
Depois de contar que, em 1982, foram descobertos fósseis de um Eremotherium laurillardi — uma espécie de preguiça-gigante — em Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, neste segundo episódio da história a reportagem de A Gazeta foi atrás dos ossos, que foram divididos em três partes: uma delas está na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), outra foi enviada ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e uma terceira ficou com a família que era proprietária da pedreira. 
Se você não viu a primeira parte dessa história, clique aqui. Se já viu, então confira no vídeo acima a continuação dessa importante descoberta, mas que, infelizmente, teve um destino trágico em sua maior parte. 
VEJA TAMBÉM A PARTE 1: Preguiça-gigante: a descoberta do animal pré-histórico que vivia no ES

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