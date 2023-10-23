Fósseis de preguiça-gigante descoberta no ES tiveram fim trágico; entenda

Depois de contar que, em 1982, foram descobertos fósseis de um Eremotherium laurillardi — uma espécie de preguiça-gigante — em Itaoca, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, neste segundo episódio da história a reportagem de A Gazeta foi atrás dos ossos, que foram divididos em três partes: uma delas está na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), outra foi enviada ao Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e uma terceira ficou com a família que era proprietária da pedreira.
Se você não viu a primeira parte dessa história, clique aqui. Se já viu, então confira no vídeo acima a continuação dessa importante descoberta, mas que, infelizmente, teve um destino trágico em sua maior parte.
VEJA TAMBÉM A PARTE 1: Preguiça-gigante: a descoberta do animal pré-histórico que vivia no ES