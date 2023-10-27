Acusado de matar mulher com facada é condenado a 23 anos de prisão no ES
Um homem, identificado como Vagne de Souza Pereira, suspeito de matar a companheira com uma facada na madrugada do dia 9 de março de 2021, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo, foi condenado pela Justiça a 23 anos e três meses de prisão em regime fechado. A condenação aconteceu na última quarta-feira (25) durante o tribunal do júri realizado no fórum do município.
Conforme consta na decisão, Vagne foi condenado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado – por motivo fútil, torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, Edileni Pereira Gonçalves. O homem está preso, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, este foi o primeiro caso registrado como feminicídio em Mucurici após a aprovação da Lei do Feminicídio, em 2015. A lei aumentou a pena de homicídios praticados contra as mulheres. O caso também foi a primeira condenação pelo crime na comarca.
Matou mulher e fugiu
O crime em que Edileni Pereira Gonçalves foi vítima aconteceu na madrugada do dia 9 de março de 2021, por volta da meia-noite, no distrito de Itabaiana, em Mucurici. Depois de uma discussão, Vagne deu um único golpe de faca em Edileni.
Após o crime, o homem contou a uma pessoa que a companheira foi morta por um ladrão que teria invadido a residência onde Vagne e Edileni estavam. Em seguida, o suspeito deixou o local com uma mochila grande, alegando que chamaria a polícia. Vagne, porém, não voltou mais para a casa.
Durante a investigação, uma perícia realizada apontou que a casa não havia sido arrombada, conforme relatado pelo suspeito. Ainda durante o processo, foi verificado que Vagne tinha histórico de agressões contra a companheira.
O que diz a defesa do condenado
A reportagem de A Gazeta procurou a defesa de Vagne de Souza Pereira, condenado pela Justiça na última quarta-feira (25). Em conversa por telefone, o advogado Allan Chrystian Gomes afirmou que pretende recorrer da condenação, mas que ainda analisa os documentos antes de apresentar um pedido à Justiça.