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Regime fechado

Acusado de matar mulher com facada é condenado a 23 anos de prisão no ES

De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, este foi o primeiro caso registrado como feminicídio em Mucurici após a aprovação da Lei do Feminicídio, em 2015
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

27 out 2023 às 17:01

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 17:01

Fórum de Mucurici, onde o acusado foi condenado
Fórum de Mucurici, onde o acusado foi condenado Crédito: Reprodução | Maps
Acusado de matar mulher com facada é condenado a 23 anos de prisão no ES
Um homem, identificado como Vagne de Souza Pereira, suspeito de matar a companheira com uma facada na madrugada do dia 9 de março de 2021, em Mucurici, no Norte do Espírito Santo, foi condenado pela Justiça a 23 anos e três meses de prisão em regime fechado. A condenação aconteceu na última quarta-feira (25) durante o tribunal do júri realizado no fórum do município.
Conforme consta na decisão, Vagne foi condenado pelo crime de feminicídio triplamente qualificado – por motivo fútil, torpe e recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, Edileni Pereira Gonçalves. O homem está preso, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, este foi o primeiro caso registrado como feminicídio em Mucurici após a aprovação da Lei do Feminicídio, em 2015. A lei aumentou a pena de homicídios praticados contra as mulheres. O caso também foi a primeira condenação pelo crime na comarca.

Matou mulher e fugiu

O crime em que Edileni Pereira Gonçalves foi vítima aconteceu na madrugada do dia 9 de março de 2021, por volta da meia-noite, no distrito de Itabaiana, em Mucurici. Depois de uma discussão, Vagne deu um único golpe de faca em Edileni.
Após o crime, o homem contou a uma pessoa que a companheira foi morta por um ladrão que teria invadido a residência onde Vagne e Edileni estavam. Em seguida, o suspeito deixou o local com uma mochila grande, alegando que chamaria a polícia. Vagne, porém, não voltou mais para a casa.
Durante a investigação, uma perícia realizada apontou que a casa não havia sido arrombada, conforme relatado pelo suspeito. Ainda durante o processo, foi verificado que Vagne tinha histórico de agressões contra a companheira.

O que diz a defesa do condenado

A reportagem de A Gazeta procurou a defesa de Vagne de Souza Pereira, condenado pela Justiça na última quarta-feira (25). Em conversa por telefone, o advogado Allan Chrystian Gomes afirmou que pretende recorrer da condenação, mas que ainda analisa os documentos antes de apresentar um pedido à Justiça.

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