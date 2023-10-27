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Em São Paulo

Corpo de jovem é achado sem cabeça em bueiro e o marido confessou o crime

O homem, que não teve a identidade revelada, teria dito à polícia que matou a vítima com um golpe de mata-leão. O motivo teria sido uma traição por parte da mulher
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2023 às 14:19

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 14:19

Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, foi encontrada morta em um bueiro no interior de São Paulo
Maria Carolina Almeida Vieira, de 26 anos, foi encontrada morta em um bueiro no interior de São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O corpo de uma mulher de 26 anos foi encontrado sem cabeça em um bueiro na quarta-feira (25) na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. O marido da vítima foi preso por suspeita de feminicídio nesta quinta-feira (26). O corpo de Maria Carolina Almeida Vieira foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro da galeria fluvial.
Uma equipe de manutenção da rede de gás foi quem achou o corpo e acionou a polícia, segundo o Cidade Alerta (Record TV). A jovem estava desaparecida desde setembro. A Polícia Militar confirmou que o corpo foi encontrado sem a cabeça. É possível que o membro tenha se separado do corpo em razão do avançado estado de decomposição. Exames apontaram que a jovem foi morta por asfixia.
De acordo com a polícia, o suspeito, de 24 anos, confessou o crime e foi solicitada a prisão temporária junto à Justiça, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo). O homem teria dito aos agentes que matou a vítima com um golpe de mata-leão e jogou o corpo em um bueiro durante a madrugada.
"A motivação do homicídio, segundo o marido, seria por traição por parte da vítima", disse o delegado Gabriel Toledo à emissora. O casal se conheceu em Aracaju, onde vivem os familiares da vítima, e residia na cidade de Santa Bárbara d'Oeste há um ano e meio.
O caso foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver no 2º DP (Delegacia Policial) de Santa Bárbara d'Oeste. Diligências do caso ainda prosseguem. Como o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu encontrar a defesa para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.
Não há informações sobre o velório e enterro da vítima.

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Feminicídio São Paulo (SP) Prisão Crimes
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