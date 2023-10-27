Trabalhador portuário morre após ser atropelado por empilhadeira na Serra

Segundo o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO-ES), contratante da vítima, foi realizado o atendimento imediato e as causas do acidente estão sob investigação da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário (CPATP) e do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário (SESSTP). O órgão afirmou também que está trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para apuração dos fatos.