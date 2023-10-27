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Fatalidade

Trabalhador portuário morre após ser atropelado por empilhadeira na Serra

Sebastião Freitas trabalhava no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) de Praia Mole, na madrugada desta sexta-feira (27), quando tudo aconteceu
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

27 out 2023 às 18:41

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 18:41

Sebastião Freitas
Sebastião Freitas será velado neste sábado (28), em cemitério de Vitória Crédito: Acervo Pessoal
Um trabalhador portuário, identificado como Sebastião Freitas, morreu após ser atropelado por uma empilhadeira no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) do Porto de Praia Mole, que fica em Parque Industrial, na Serra. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27), e outros detalhes não foram divulgados. 
Segundo o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO-ES), contratante da vítima, foi realizado o atendimento imediato e as causas do acidente estão sob investigação da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário (CPATP) e do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário (SESSTP). O órgão afirmou também que está trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para apuração dos fatos.
“O OGMO-ES lamenta informar o falecimento do trabalhador portuário avulso ocorrido nesta data no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) e solidariza-se neste momento com familiares e amigos, estendendo os mais sinceros cumprimentos de pesar a todas as categorias de trabalhadores e aos operadores portuários do Espírito Santo”, disse, em nota.
O Sindicato dos Conferentes – profissionais responsáveis pela contagem e identificação de mercadorias a bordo de um navio – lamentou a morte do trabalhador. Informou ainda que o velório está marcado para este sábado (28), no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.
Sindicato dos Conferentes lamenta morte de trabalhador
Sindicato dos Conferentes lamenta morte de trabalhador Crédito: Divulgação | Sindicofes
Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat). 

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