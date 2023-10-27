Trabalhador portuário morre após ser atropelado por empilhadeira na Serra

Um trabalhador portuário, identificado como Sebastião Freitas, morreu após ser atropelado por uma empilhadeira no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) do Porto de Praia Mole, que fica em Parque Industrial, na Serra. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (27), e outros detalhes não foram divulgados.
Segundo o Órgão de Gestão de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Estado do Espírito Santo (OGMO-ES), contratante da vítima, foi realizado o atendimento imediato e as causas do acidente estão sob investigação da Comissão de Prevenção de Acidentes do Trabalho Portuário (CPATP) e do Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalho Portuário (SESSTP). O órgão afirmou também que está trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para apuração dos fatos.
“O OGMO-ES lamenta informar o falecimento do trabalhador portuário avulso ocorrido nesta data no Terminal de Produtos Siderúrgicos (TPS) e solidariza-se neste momento com familiares e amigos, estendendo os mais sinceros cumprimentos de pesar a todas as categorias de trabalhadores e aos operadores portuários do Espírito Santo”, disse, em nota.
O Sindicato dos Conferentes – profissionais responsáveis pela contagem e identificação de mercadorias a bordo de um navio – lamentou a morte do trabalhador. Informou ainda que o velório está marcado para este sábado (28), no Cemitério de Santo Antônio, em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).