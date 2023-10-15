Jovem morre após sofrer queda quando andava a cavalo em Pinheiros

Juliana Baldi morava em Linhares e era designer de joias Crédito: Instagram/Reprodução

Uma jovem de 29 anos morreu após sofrer uma queda quando andava a cavalo em uma fazenda em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo. Juliana Baldi chegou a ser socorrida, após o acidente ocorrido na tarde de sábado (14), sendo levada a um hospital em São Mateus, também no Norte do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste domingo (15).

De acordo com familiares de Juliana, a jovem estava em uma fazenda com amigos, em Pinheiros, quando o acidente aconteceu.

“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.

Juliana Baldi era designer de joias e ourives, conforme se apresentava nas redes sociais, e morava em Linhares, no Norte do Estado. Segundo o cunhado, a jovem também atuava como catequista em uma Igreja Católica.

"Era uma pessoa querida por todo mundo [...] A memória da Juliana é a memória de uma pessoa pura, uma pessoa que adora os animais, uma pessoa que era muito justa, com ela mesma e com a família”, contou Mauro.

Procurada, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, na manhã deste domingo (15), para um hospital particular, no bairro Carapina, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Militar também foi procurada, mas informou que não foi acionada.