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Tragédia

Jovem morre após sofrer queda quando andava a cavalo em Pinheiros

Juliana Baldi chegou a ser socorrida e levada a um hospital em São Mateus, mas morreu na madrugada deste domingo (15)

Publicado em 15 de Outubro de 2023 às 16:15

Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

15 out 2023 às 16:15
Juliana Baldi, Linhares
Juliana Baldi morava em Linhares e era designer de joias Crédito: Instagram/Reprodução
Uma jovem de 29 anos morreu após sofrer uma queda quando andava a cavalo em uma fazenda em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Juliana Baldi chegou a ser socorrida, após o acidente ocorrido na tarde de sábado (14), sendo levada a um hospital em São Mateus, também no Norte do Estado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste domingo (15).
De acordo com familiares de Juliana, a jovem estava em uma fazenda com amigos, em Pinheiros, quando o acidente aconteceu.
“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte.
Juliana Baldi era designer de joias e ourives, conforme se apresentava nas redes sociais, e morava em Linhares, no Norte do Estado. Segundo o cunhado, a jovem também atuava como catequista em uma Igreja Católica.
"Era uma pessoa querida por todo mundo [...] A memória da Juliana é a memória de uma pessoa pura, uma pessoa que adora os animais, uma pessoa que era muito justa, com ela mesma e com a família”, contou Mauro.
Procurada, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, na manhã deste domingo (15), para um hospital particular, no bairro Carapina, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. A Polícia Militar também foi procurada, mas informou que não foi acionada.
O velório e o enterro de Juliana foram realizados na tarde deste domingo (15), em Linhares. 

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