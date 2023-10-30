Homem morre após ser baleado na cabeça em igreja em São Roque do Canaã

Membros da igreja relataram aos policiais que um indivíduo chegou ao templo e começou a discutir com a vítima e outras pessoas. Em seguida, o pastor, vendo a situação, teria dito que ligaria para a polícia. Neste momento, o suspeito sacou uma arma, atirou contra a vítima e fugiu entrando em um carro. A Polícia Militar disse que os policiais que atenderam a ocorrência constataram que havia um homem caído no interior da igreja com ferimentos na cabeça provocados pelos tiros.