Designer de joias que morreu após cair de cavalo no ES se casaria em um mês

Jovem tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro Crédito: Redes Sociais

Segundo familiares, Juliana já tinha iniciado as comemorações do casamento e planejava a vida com filhos. “Uma pessoa querida por todo mundo, uma amiga. Poxa, iria casar agora, mês que vem. Já tinha feito uma festa para comemorar. Uma menina justa, honesta, sincera, inteligente demais. Uma vida pela frente, pensando em ter filhos, investimentos”, disse Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.

Após o acidente, ela chegou a ser socorrida e foi levada para um hospital em São Mateus , na tarde de sábado (14), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste domingo (15).

“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Rossoni.

Juliana Baldi era designer de joias e ourives, conforme se apresentava nas redes sociais, e morava em Linhares , no Norte do Estado. Segundo o cunhado, a jovem também atuava como catequista em uma Igreja Católica.

"Era uma pessoa querida por todo mundo [...] A memória da Juliana é a memória de uma pessoa pura, uma pessoa que adora os animais, uma pessoa que era muito justa, com ela mesma e com a família”, contou Mauro.

Procurada, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, na manhã deste domingo (15), para um hospital particular, no bairro Carapina, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.