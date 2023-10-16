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Cerimônia em novembro

Designer de joias que morreu após cair de cavalo no ES se casaria em um mês

Segundo familiares, Juliana Baldi já tinha iniciado as comemorações do casamento, marcado para 16/11 e planejava a vida com filhos e novos investimentos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

16 out 2023 às 11:05

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 11:05

Jovem tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro
Jovem tinha casamento marcado para o dia 16 de novembro Crédito: Redes Sociais
A designer de joias Juliana Baldi, de 29 anos, que morreu após sofrer uma queda quando andava a cavalo em uma fazenda em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, iria se casar no dia 16 de novembro.
Segundo familiares, Juliana já tinha iniciado as comemorações do casamento e planejava a vida com filhos. “Uma pessoa querida por todo mundo, uma amiga. Poxa, iria casar agora, mês que vem. Já tinha feito uma festa para comemorar. Uma menina justa, honesta, sincera, inteligente demais. Uma vida pela frente, pensando em ter filhos, investimentos”, disse Mauro Rossoni, cunhado da jovem, em entrevista ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta.
Após o acidente, ela chegou a ser socorrida e foi levada para um hospital em São Mateus, na tarde de sábado (14), mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na madrugada deste domingo (15).
“Ela estava passeando em uma propriedade. O cavalo se assustou com alguma coisa, saiu correndo e ela não conseguiu segurar. Ela chegou a abraçar o cavalo, mas acabou caindo”, relatou Rossoni.
Juliana Baldi era designer de joias e ourives, conforme se apresentava nas redes sociais, e morava em Linhares, no Norte do Estado. Segundo o cunhado, a jovem também atuava como catequista em uma Igreja Católica.
"Era uma pessoa querida por todo mundo [...] A memória da Juliana é a memória de uma pessoa pura, uma pessoa que adora os animais, uma pessoa que era muito justa, com ela mesma e com a família”, contou Mauro.
Procurada, a Polícia Civil informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado, na manhã deste domingo (15), para um hospital particular, no bairro Carapina, em São Mateus. O corpo foi levado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
O velório e o enterro de Juliana foram realizados na tarde deste domingo (15), em Linhares.

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