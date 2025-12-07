Acidente

Três morrem após moto e bike elétrica serem atingidas por carro no ES

Na moto havia uma mulher e na bicicleta elétrica, dois jovens; os dois veículos foram atingidos pelo mesmo carro, mas vítimas na bike morreram após serem atropelados durante o socorro, por outro automóvel

Thaiz Lepaus Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:04

Ana Carolina Fossi de Azevedo, de 23 anos, e Adriana Gino de Oliveira, de 40 anos, morreram no acidente Crédito: Leitor/A Gazeta

Três pessoas morreram em um acidente em Boa Esperança, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (7). Uma das vítimas, identificada como Adriana Gino de Oliveira, de 40 anos, pilotava uma moto, e as outras duas, Ana Carolina Fossi de Azevedo, de 23, e Jean Oliveira Machado, de 22, estavam em uma bike elétrica conduzida pela jovem. Os dois veículos foram atingidos pelo mesmo carro, um Renault Duster, segundo a Polícia Militar (PM).

A PM informou que na Duster havia dois ocupantes: o motorista, de 40 anos, e uma mulher no banco do carona. De acordo com a corporação, testemunhas contaram que o carro colidiu na traseira da moto pilotada por Adriana, que morreu na hora. Em seguida, o mesmo automóvel atingiu a bicicleta elétrica em que estavam Ana Carolina e Jean. Enquanto eles recebiam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), um Volkswagen Gol que passava pelo local desviou para o acostamento e atropelou os dois, que morreram após o atropelamento.

Três pessoas morrem em grave acidente no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

O condutor do Gol fugiu do local. O motorista e a passageira do Duster foram socorridos e encaminhados ao Pronto Atendimento de Jerônimo Monteiro. O condutor, no entanto, fugiu da unidade, mas foi localizado em seguida por policiais militares. A PM afirmou que ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu resultado 0,72 mg/L, apontando que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi encaminhado a Delegacia Regional de Alegre. A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter informações sobre os procedimentos adotados com o homem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

A Polícia Civil disse que o motorista do Duster foi autuado em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor, com a qualificadora (agravante) de estar sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, e encaminhado ao sistema prisional.

Familiares em choque

A reportagem da TV Gazeta Sul conversou com familiares de duas vítimas. Conforme apuração da repórter Mariana Lopes, Adriana morava em Jerônimo Monteiro e deixa três filhos. Segundo a família, que disse estar em choque com a tragédia, ela estava acostumada a transitar de moto na rodovia.

O irmão de Ana Carolina, Douglas Fossi de Azevedo, relatou que ela também era de Jerônimo Monteiro, e estudava e trabalhava em Cachoeiro de Itapemirim. Ela concluiu o curso de Psicologia neste mês e a formatura seria no próximo dia 23. Ele contou que a foto utilizada nesta matéria é da jovem na colação de grau. "Ela era a filha mais nova e cheia de sonhos. Uma perda horrível", disse. Os pais dela estavam muito abalados e não conseguiram conversar com a reportagem.

