A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferida em Marechal Floriano

Publicado em 10/03/2026 às 18h59
Motorista ficou presa às ferragens e ferida após acidente na BR 262, em Marechal Floriano
Motorista ficou presa às ferragens e ferida após acidente na BR 262, em Marechal Floriano Crédito: Montagem A Gazeta | Divulgação/Bombeiros

Uma motorista ficou ferida após um acidente entre um carro e um caminhão na BR 262 em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelos Bombeiros. Em seguida, ela foi levada para um hospital pelo Samu/192. Os militares também ficaram responsáveis pela limpeza da pista.

Polícia Militar foi procurada para mais detalhes sobre a ocorrência. Até o momento, não houve retorno. 

Publicidade