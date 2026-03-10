Acidente entre carro e caminhão deixa motorista ferida em Marechal Floriano

Uma motorista ficou ferida após um acidente entre um carro e um caminhão na BR 262 em Marechal Floriano, Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (10). A vítima ficou presa às ferragens e foi retirada do veículo pelos Bombeiros. Em seguida, ela foi levada para um hospital pelo Samu/192. Os militares também ficaram responsáveis pela limpeza da pista.