Incêndio de grandes proporções atinge depósito de recicláveis na Serra

Um depósito de recicláveis pegou fogo em Cidade Pomar, na Serra , na noite do último sábado (6). O incêndio foi de grandes proporções (veja acima) , já que o local tinha materiais inflamáveis como papelão, plástico, papel, madeira e latas de alumínio. Segundo o Corpo de Bombeiros , ninguém se feriu.

Ainda conforme a corporação, havia duas casas encostadas no muro do estabelecimento, por isso o combate começou evitando que as chamas se aproximassem das residências. A equipe acionou reforço e contou com apoio de dois caminhões-pipa de uma empresa, conseguindo extinguir totalmente o fogo e prosseguindo com o rescaldo. A ocorrência durou cerca de cinco horas. Não houve solicitação de perícia.