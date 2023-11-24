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Sul do ES

Cadela desnutrida é resgatada em Cachoeiro e dona é levada à delegacia

De acordo com informações da CPI de Maus-Tratos da Assembleia Legislativa, o animal apresentava sinais visíveis de desnutrição
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

24 nov 2023 às 17:47

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 17:47

Uma cadela foi encontrada em situação de maus-tratos em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta quinta-feira (23). A cachorra - que, conforme denúncias, estava muito magra e visivelmente desnutrida - foi encontrada em uma casa após uma denúncia feita na CPI de Maus-Tratos contra os Animais, da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A tutora do animal foi levada para a delegacia e prestou esclarecimentos.
De acordo com informações da deputada Janete de Sá, presidente da CPI de Maus-Tratos contra os Animais, no local em que a cachorra estava tinha muita sujeira e entulho. A cadela foi recolhida pelo Centro de Zoonoses da Prefeitura de Cachoeiro para ser examinada e cuidada.
Ainda segundo informações da comissão, mais dois cães estavam no local. De acordo com a CPI, os animais serão acompanhados pelo município até abrir vaga no CCZ. A mulher que se identificou como tutora dos animais foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos.
Cadela é encontrada em situação de maus-tratos em Cachoeiro
Cadela encontrada em situação de maus-tratos em Cachoeiro Crédito: CPI dos maus-tratos/Ales
“Muito triste toda a situação que encontramos nessa casa. Todos vivem em condições precárias e a cadela estava muito desnutrida. As equipes da prefeitura prometem tomar providências e a CPI também vai acompanhar o caso de perto”, afirmou a deputada Janete de Sá.
A Polícia Civil informou que a mulher, de 37 anos, conduzida à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi ouvida e liberada, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante.

Cadela é encontrada em situação de maus-tratos em Cachoeiro e dona é levada para a delegacia

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim foi procurada para mais informações sobre o caso, mas não retornou até a publicação do texto.

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