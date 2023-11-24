Clínica odontológica é interditada em Cachoeiro de Itapemirim

Clínica odontológica e laboratório foram interditados em Cachoeiro Crédito: Freepik

Uma clínica odontológica da rede Odonto Company, na Avenida Beira Rio, foi interditada pela vigilância sanitária de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, por constatações de irregularidades em uma fiscalização originada a partir de denúncia feita ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES).

A ação aconteceu na quinta-feira (23) e foi acompanhada pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO), Guarda Municipal e Polícia Militar. Nesta sexta-feira (24), a Prefeitura de Cachoeiro informou que, após cumprimento das exigências, a clínica foi desinterditada, mas o laboratório de próteses segue fechado por tempo indeterminado.

Segundo a vigilância sanitária de Cachoeiro, os fiscais encontraram matéria-prima sem origem, produtos com validade expirada, laboratório de prótese odontológica sem registro no interior do estabelecimento e forma inadequada de esterilização de material odontológico.

Segundo registro da Guarda Municipal, os agentes deram apoio aos fiscais da vigilância sanitária municipal e ao CRO, que apuravam uma denúncia do Ministério Público. Na ocorrência, consta que a Polícia Militar também precisou ser chamada, pois os proprietários da clínica estavam impedindo acesso a uma sala específica, onde segundo a denúncia, existiam irregularidades.

Orientado pelo advogado, o representante da clínica autorizou a entrada dos fiscais em todas as salas e permitiu a realização da fiscalização. Diante das várias irregularidades, os fiscais lavraram termos de interdição do laboratório e da clínica.

Os proprietários foram informados das notificações e ficaram de regularizar as pendências encontradas no local para desinterdição da clínica.

Irregularidades

Procurada pela reportagem, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Cacheiro de Itapemirim, disse que recebeu uma denúncia anônima de supostas irregularidades na clínica e acionou à Vigilância Sanitária e ao Conselho Regional de Odontologia a vistoria no local.

Disse que diante do que foi constatado na fiscalização, os órgãos determinaram a interdição da clínica. Os relatórios da inspeção serão encaminhados ao Ministério Público, para análise e adoção das demais providências cabíveis.

O Conselho Regional de Odontologia do Estado foi procurado pela reportagem sobre sua atuação. O órgão informou por meio de nota que a fiscalização da clínica foi uma ação conjunta do CRO-ES, Vigilância Sanitária de Cachoeiro, e apoio da força policial da guarda municipal, decorrente de demandas do Ministério Público e do Procon, provenientes de denúncias.

"A interdição se deveu por conta de irregularidades quanto a protocolos sanitários de esterilização; materiais e insumos sem identificação de procedência e identificação de fabricante e fornecedor; além de ter sido encontrado um profissional auxiliar sem inscrição junto ao CRO-ES, e indícios de infração ao Código de Ética Odontológica do CRO-ES e ao Código Sanitário Municipal", disse o órgão em nota. O conselho informou ainda que após a conclusão dos atos administrativos e procedimentos feitos pelo CRO e pela Vigilância Sanitária de Cachoeiro de Itapemirim, a devolutiva será remetida ao Ministério Público e ao Procon Estadual para instrução de processos.

Já a Odonto Company informou que, após a situação ser esclarecida, a mesma foi desinterditada, e o atendimento foi normalizado.