Semana começa com previsão de chuva no ES; veja como fica o tempo

Empresa Climatempo afirma que tempo deve ficar fechado, com previsão de pancadas de chuva no Espírito Santo neste início de semana

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 09:49

Tempo chuvoso
Tempo chuvoso na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

O capixaba pode colocar um guarda-chuva na bolsa, porque a previsão é de pancadas de chuva no Espírito Santo neste início da semana. A empresa de meteorologia Climatempo informou nesta segunda-feira (18) que a instabilidade é causada pela circulação de ventos do mar em direção ao continente.

Em Vitória, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas à tarde o céu fica nublado com possibilidade de chuva, nesta segunda. À noite, a previsão é de tempo chuvoso. As temperaturas variam entre 17 °C e 25 °C. A umidade relativa do ar oscila de 61% a 83% e os ventos sopram de sudeste a 7 km/h. Estão previstos 7,1 mm de chuva, com 76% de probabilidade. 

Ainda na Capital, na terça-feira (19), o tempo segue parecido. O dia terá sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. Durante a madrugada pode chover. As temperaturas devem ficar entre os 17 °C e 25 °C. A umidade varia entre 68% e 90%, com ventos vindos do sul a 7 km/h. A previsão indica 3,6 mm de chuva, com 83% de chance. Ainda conforme a clima tempo, não há expectativa de arco-íris.

Previsão para outras regiões do Brasil

Ainda segundo a Climatempo, no Sul do Brasil, a semana começa com risco de temporais, principalmente no Rio Grande do Sul, onde há alerta para chuva intensa e ventos de até 70 km/h. Em áreas do Paraná e de Santa Catarina, as rajadas podem variar entre 40 km/h e 50 km/h. Nos pontos mais altos da Serra Catarinense, há chance de geada.

No Sudeste, além do Espírito Santo, há previsão de pancadas de chuva no Rio de Janeiro e possibilidade de instabilidade no litoral paulista. Já no interior de São Paulo e em Minas Gerais, o destaque é a baixa umidade, que pode ficar abaixo de 30% nas horas mais quentes.

No Centro-Oeste, o tempo segue firme, com sol forte, calor e umidade relativa do ar em níveis críticos, podendo ficar abaixo de 20% em áreas de Goiás e Mato Grosso. No Nordeste, Salvador tem risco de temporais, assim como trechos do litoral de Pernambuco e Sergipe. Já no Maranhão, Piauí e oeste da Bahia, o tempo firme predomina, apesar da nebulosidade.

Na região Norte, as instabilidades permanecem ativas no Amazonas, Acre, Rondônia e no norte do Pará, com risco de temporais. Em Tocantins e em parte do Pará, o tempo firme e seco exige atenção para os baixos índices de umidade e risco de queimadas.

