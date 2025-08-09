Home
Domingo deve fazer frio em cidades do Sul do ES; saiba quais

Alerta é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10) para 24 cidades. Previsão é que temperatura caia entre 3ºC e 5ºC

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:34

Crédito: Reprodução | Inmet

O domingo de Dia dos Pais (10) deve ser frio em cidades do Sul do Espírito Santo. A previsão é que a temperatura caia entre 3ºC e 5ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 24 municípios do Espírito Santo, indicando perigo potencial para queda de temperatura. O aviso é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10). Veja a lista: 

  1. Alegre 
  2. Apiacá 
  3. Atílio Vivacqua 
  4. Bom Jesus do Norte 
  5. Cachoeiro de Itapemirim 
  6. Castelo
  7. Divino de São Lourenço 
  8. Dores do Rio Preto 
  9. Guaçuí 
  10. Ibitirama 
  11. Iconha 
  12. Irupi 
  13. Itapemirim 
  14. Iúna 
  15. Jerônimo Monteiro 
  16. Marataízes 
  17. Mimoso do Sul 
  18. Muniz Freire 
  19. Muqui 
  20. Piúma 
  21. Presidente Kennedy 
  22. Rio Novo do Sul 
  23. São José do Calçado
  24. Vargem Alta

Para este sábado (9), como mostrou A Gazeta, os institutos de meteorologia alertaram para o risco de chuvas intensas e ventos fortes.

