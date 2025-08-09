Domingo deve fazer frio em cidades do Sul do ES; saiba quais

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:34
O domingo de Dia dos Pais (10) deve ser frio em cidades do Sul do Espírito Santo. A previsão é que a temperatura caia entre 3ºC e 5ºC.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 24 municípios do Espírito Santo, indicando perigo potencial para queda de temperatura. O aviso é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10). Veja a lista:
Para este sábado (9), como mostrou A Gazeta, os institutos de meteorologia alertaram para o risco de chuvas intensas e ventos fortes.
