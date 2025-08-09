Queda de temperatura

Domingo deve fazer frio em cidades do Sul do ES; saiba quais

Alerta é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10) para 24 cidades. Previsão é que temperatura caia entre 3ºC e 5ºC

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 12:34

O aviso é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10) para 24 cidades do Sul do ES Crédito: Reprodução | Inmet

O domingo de Dia dos Pais (10) deve ser frio em cidades do Sul do Espírito Santo. A previsão é que a temperatura caia entre 3ºC e 5ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 24 municípios do Espírito Santo, indicando perigo potencial para queda de temperatura. O aviso é válido de 00h às 23h59 deste domingo (10). Veja a lista:

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

Para este sábado (9), como mostrou A Gazeta, os institutos de meteorologia alertaram para o risco de chuvas intensas e ventos fortes.

