Sol ou chuva? Veja a previsão para domingo (17) e próxima semana no ES

Fim de semana promete ter temperaturas amenas na maioria das regiões. Quem planeja passar o domingo nas montanhas pode pegar momentos de frio ao longo do dia

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 16:48

Tempo deve ficar aberto na Grande Vitória neste domingo Crédito: Ricardo Medeiros

O capixaba já pode se preparar para um domingo (17) de céu aberto, poucas nuvens e nada de chuva em todo o Espírito Santo. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o clima promete ser agradável, com temperaturas que variam do friozinho ao calor moderado na maioria das regiões. O vento sopra com intensidade fraca a moderada pelo litoral, dando um refresco extra para quem planeja pegar uma praia.

Grande Vitória

Na Grande Vitória, o tempo firme deve se manter durante todo o dia. Em Vitória, a mínima prevista é de 18 °C e a máxima de 25 °C. Na região como um todo, os termômetros variam entre 17 °C e 26 °C. A brisa moderada no litoral pode animar quem planeja caminhar na orla.

Região Sul

O domingo também será de tempo aberto no Sul do Estado. Nas áreas menos elevadas, a mínima é de 13 °C e a máxima de 25 °C. Já nas áreas altas, o friozinho se mantém, com mínima de 13 °C e máxima de 23 °C.

Região Serrana

Quem está planejando um domingo nas montanhas é bom levar um agasalho. Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 14 °C e 25 °C, mas nas áreas mais altas o frio pode bater com força: 10 °C de mínima e 22 °C de máxima.

Região Norte

No Norte capixaba, o domingo será de calor mais presente: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C, sempre com céu limpo.

Região Noroeste

As áreas menos elevadas terão variação entre 18 °C e 27 °C. Já em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a previsão é de mínima de 15 °C e máxima de 23 °C, clima mais ameno.

Região Nordeste

O domingo na Região Nordeste será ensolarado, com 17 °C de mínima e 27 °C de máxima, além de vento moderado no litoral.

Não deve chover no domingo e na segunda-feira, segundo o Incaper Crédito: Reprodução Incaper

Como tempo vai começar na próxima semana

Ainda conforme o Incaper, a semana começa com mais sol e nada de chuva. O ar seco associado a um sistema de alta pressão mantém o tempo aberto em todo o Espírito Santo, na segunda-feira (18).

Grande Vitória: 18 °C a 26 °C (em Vitória, máxima de 25 °C).



18 °C a 26 °C (em Vitória, máxima de 25 °C). Região Sul: 13 °C a 26 °C (em áreas altas, 14 °C a 24 °C).



13 °C a 26 °C (em áreas altas, 14 °C a 24 °C). Região Serrana: 15 °C a 25 °C (em áreas altas, 10 °C a 22 °C).



15 °C a 25 °C (em áreas altas, 10 °C a 22 °C). Região Norte: 18 °C a 27 °C.



18 °C a 27 °C. Região Noroeste: 18 °C a 28 °C (em Mantenópolis e Alto Rio Novo, 15 °C a 24 °C).



18 °C a 28 °C (em Mantenópolis e Alto Rio Novo, 15 °C a 24 °C). Região Nordeste: 17 °C a 27 °C.



