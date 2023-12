Chuva forte, trovões e raios atingem a Grande Vitória; veja vídeos

Alerta meteorológico prevê que instabilidade deve permanecer na região até esta quarta-feira (27). Houve relatos de transtornos em Vitória, Guarapari e Vila Velha

A chuva que atinge a Grande Vitória, já esperada na região devido a um alerta meteorológico , chamou a atenção e assustou moradores no início da noite desta terça-feira (26). Leitores de A Gazeta enviaram vídeos que mostram uma intensa ventania em Guarapari, Vila Velha e Vitória, além de relâmpagos e trovões. Confira acima.

Por volta das 20h, um mapa do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrava uma alta incidência de raios sobre o Estado – quanto mais vermelho, maior a quantidade de relâmpagos em cima do território.