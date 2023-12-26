Chuva forte, trovões e raios atingem a Grande Vitória; veja vídeos

A Gazeta enviaram vídeos que mostram uma intensa ventania em Guarapari, Vila Velha e Vitória, além de relâmpagos e trovões. Confira acima. A chuva que atinge a Grande Vitória, já esperada na região devido a um alerta meteorológico , chamou a atenção e assustou moradores no início da noite desta terça-feira (26). Leitores deenviaram vídeos que mostram uma intensa ventania em Guarapari, Vila Velha e Vitória, além de relâmpagos e trovões. Confira acima.

Por volta das 20h, um mapa do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostrava uma alta incidência de raios sobre o Estado – quanto mais vermelho, maior a quantidade de relâmpagos em cima do território.

Monitoramento da quantidade de raios sobre o território capixaba nesta terça (26) Crédito: Reprodução | Elat | Inpe

Os principais pontos de alagamentos, segundo relatos nas redes sociais, são nos bairros Aeroporto e Kubitschek, em Guarapari; e Vila Garrido, em Vila Velha.

As prefeituras da região metropolitana foram demandadas sobre possíveis transtornos causados pela chuva. Se houver retorno, este texto será atualizado.

Perigo

O Espírito Santo recebeu dois novos alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) , válidos até esta quarta-feira (27). O aviso amarelo, que prevê chuvas intensas, vale para 69 municípios, enquanto o laranja, de tempestades, enquadra 35 cidades. Em algumas dessas localidades, a previsão é que haja até queda de granizo, além de ventos intensos e acumulados de chuva de 100 mm/dia.

Aviso amarelo: de perigo potencial, prevê acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos intensos de 40 a 60km/h. É válido em 69 municípios, até às 10h desta quarta-feira (27).

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alegre Alfredo Chaves Alto Rio Novo Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivacqua Baixo Guandu Barra de São Francisco Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Colatina Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marataízes Marechal Floriano Marilândia Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Nova Venécia Pancas Piúma Presidente Kennedy Rio Bananal Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Sooretama Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

Aviso laranja: classificado como de perigo para tempestades, é válido até às 3 horas desta quarta-feira (27). Prevê chuvas de até 100 mm/dia, além de ventos intensos de 100 km/h e queda de granizo. Há riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Abrange 35 municípios, principalmente das regiões Sul e Serrana.