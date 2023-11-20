Entenda a relação entre o calor e a formação de granizo em dias quentes

- Imagine uma nuvem de tempestade gigante chamada cumulonimbus. Dentro dessa nuvem, há gotinhas d'água que são levadas para cima por correntes de ar muito fortes. Lá em cima, está tão frio que essas gotículas se transformam em gelo.

- À medida que essas gotinhas congeladas caem e são novamente levadas para cima pela corrente de ar, outras gotinhas de água se juntam, congelando ao redor do gelo já formado. Isso cria camadas de gelo alternadas com água dentro do granizo.

- Esse processo continua até que o granizo atinja um tamanho tão grande que as correntes de ar não conseguem mais mantê-lo na nuvem. Então, o granizo cai para o chão, podendo causar estragos, especialmente se for grande.