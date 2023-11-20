Entenda a relação entre o calor e a formação de granizo em dias quentes

Devido à frequência com que ondas de calor passaram a atingir o Brasil, um fenômeno no mínimo curioso também começou a chamar atenção: logo após (ou até durante) dias de altas temperaturas, não é raro observar queda de granizo em algumas localidades. E para a surpresa de muitas pessoas, é possível afirmar, sim, que há uma correlação entre esses dois eventos, inclusive sendo muito mais comum do que se imagina.
Mas, afinal, o que é granizo? Segundo a meteorologista do Climatempo Josélia Pegorim, são pedras de gelo que se formam nas nuvens cumulonimbus – diretamente associadas com a ocorrência de raios, trovões, entre outros. Conhecidas também como "nuvens frias", uma parte delas tem temperaturas abaixo de zero, e é aí que o granizo se forma.
"Essas nuvens se formam em todo o Brasil, em qualquer época do ano, desde que a atmosfera tenha condições adequadas para o seu desenvolvimento, que são calor e umidade suficiente. A passagem de frentes frias por um local quente, por exemplo, facilita a formação dessas nuvens", informou.
Ainda de acordo com a meteorologista, as pedras de gelo caem quando ficam muito pesadas, visto que as cumulonimbus não conseguem mais sustentá-las no ar.
Nos períodos de 'calorão', o ar quente faz com que grandes quantidades de água evaporem na superfície. Lá em cima, na atmosfera, essa corrente entra em contato com menores temperaturas, propiciando a formação das cumulonimbus. Logo em seguida as pedras de gelo se desenvolvem, o que justifica a existência desse fenômeno em dias calorentos.
Alguns especialistas, inclusive, alertam que as mudanças climáticas
podem tornar essas quedas de granizo ainda mais recorrentes – e, com isso, causar maiores estragos nas cidades e entre diferentes populações.
Acionada por A Gazeta
, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
ainda apontou outras curiosidades sobre a formação do fenômeno. De acordo com o órgão, vale a pena destacar que, dentro das nuvens, essas pedras de gelo normalmente são gigantes, mas derretem durante o processo da queda. Diante disso, atingem o solo com diferentes tamanhos.
Além disso, fatores como a velocidade do vento durante a queda e as condições atmosféricas locais podem influenciar a forma final do granizo que cai no chão. Em alguns casos, pedaços de granizo podem até se fundir enquanto caem, formando pedras de gelo maiores.